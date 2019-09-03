رياضة | ميودراج يسيتش مدرب الإسماعيلي الجديد: طموحاتي كبيرة مع الدراويش وفلسفتي تعتمد على الجماعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميودراج يسيتش مدرب الإسماعيلي الجديد: طموحاتي كبيرة مع الدراويش وفلسفتي تعتمد على الجماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، تعيين الصربى ميودراج يسيتش مديرا فنيا للفريق بداية من الموسم المقبل.

-ماهى فلسفته التدريبية مع الفريق ؟ وكيف سيتعامل مع الضغط الجماهيرى ؟ ورؤيته للكرة المصرية ؟ والرسالة التى يرغب فى توجيها للاعبين ؟ .. ميودراج يسيتش المدير الفنى الجديد للاسماعيلى يكشف كل هذه الكواليس في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي .

-سعيد للغاية بتواجد داخل جدران النادى الإسماعيلى الذى يعد أكبر الأندية فى مصر.

-أعلم الإسماعيلى جيدا فقد واجهته من قبل حينما كنت مدربا للاتفاق السعودى وفزت عليه بدورة تبوك الودية ، فهو فريق كبير يضم لاعبين على مستوى عال.

-حرصت على متابعة مباريات الفريق السابقة للوقوف على قدرات العناصر الموجودة بالفريق ، الجهاز المعاون يساعدنى كثيرا فى تكوين فكرة كاملة عن الفريق.

-الوقت ضيق بعض الشىء قبل أول المواجهات الرسمية للفريق أمام اهلى بنى غازى بالبطولة العربية ، لذلك سأبذل قصارى جهدى لمنح اللاعبين التعليمات التى ستساهم فى عبورنا للدور المقبل بالبطولة.

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-اول تجربة لى فى مصر ، أشعر بشغف كبير سأسعى للنهوض وتطوير مستوى الفريق وتحقيق الطموحات الموضوعة من قبل مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان.

-أعرف جيدا كيفية التعامل مع الضغوط الجماهيرية ، الإسماعيلى فريق يتمتع بجماهيرية عريضة فى الوطن العربى ، أعدهم بأنى سأقدم أفضل ما لدى لإسعادهم.

-فلسفتى التدريبية تقوم على اللعب الجماعى والتخلص من الضغوط مع تقديم الكرة من أجل المتعة والتى سيترتب عليها النتائج المميزة.

-الكرة المصرية تضم أندية كبيرة مثل الأهلى والزمالك والمصرى وغيرهم ،علينا أن نضع كامل تركيزنا للعودة من جديد لمنافسة تلك الفرق.

-رسالتى الأخيرة تتمثل فى أن اللاعب الذى سيقدم المردود الأفضل فى المران ويتمتع بانضباط داخل وخارج الملعب ، سيكون قادرا على حجز مقعد بتشكيل الفريق ، لا أتعامل بمبدأ لاعب أساسى وآخر بديل الجميع يلعبون بقميص الإسماعيلى الكبير.