رياضة | برشلونة يضم نيمار على طريقة كوتينيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يضم نيمار على طريقة كوتينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن الخطة التي سيتبعها نادي برشلونة من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الصيف الجاري.

ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية ، أن برشلونة مقتنع تماما بفكرة التعاقد مع البرازيلي العام المقبل بعد أن فشل النادي في التعاقد مع اللاعب هذا الصيف.

ورفض باريس سان جيرمان كافة العروض المقدمة من برشلونة طوال الفترة الماضية ليقرر الاحتفاظ بخدمات اللاعب بعد إغلاق السوق بشكل رسمي في يوم أمس الإثنين.

وكتبت صحيفة سبورت الإسبانية في تقريرها: برشلونة مقتنع بأن البرازيلي سيعود العام المقبل ،لم تحدث هذه الخطوة الآن ولكن برشلونة سيحاول مرة أخرى في عام 2020 سواء كان ذلك في يناير ، كما حدث مع فيليب كوتينهو او في الصيف ظل النادي الكتلوني هو المكان الوحيد الذي يريد نيمار الذهاب إليه.