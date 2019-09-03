رياضة | تفاصيل مران الأهلي اليوم

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قاد السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الثلاثاء، وللمرة الثانية عقب توليه المهمة، وذلك على ستاد مختار التش بمقر الجزيرة.

بدأ المران للفريق الأحمر بتدريبات بدنية بالجري حول الملعب، لمدة 10 دقائق، ثم قام فايلر بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين.

وتولى فايلر قيادة المجموعة الأولى، والتي ركز خلالها على ضرورة اللعب من لمسة واحدة والتمرير السريع وبشكل سريع.

بينما قاد ديفيد سيزا المجموعة الثانية، حيث حرص خلالها على تنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكة.

تدريب شاق لحراس مرمى الأهلي

أدى حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات شاقة على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الثلاثاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

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وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأهلي التدريب الشاق للحراس الأربعة محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، وأحمد طارق سليمان.

وكان ميشيل قد تولى منصب مدرب حراس المرمى في الجهاز الفني الجديد للأهلي والذي يقوده السويسري رينيه فايلر، والذي تولى المهمة خلفًا للمقال مارتن لاسارتي.

ثنائي الأهلي يواصل التأهيل

واصل الثنائي محمد محمود وسعد الدين سمير لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خوض التدريبات التأهيلية بالجري حول الملعب، على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الثلاثاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويُنفذ الثنائي المراحلة الأخيرة من برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة، تمهيدًا لانتظامهما في المران الجماعي للفريق الأحمر.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني يوم 14 من الشهر الجاري في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد عين فايلر وجهازه الفني الجديد خلفًا للمقال مارتن لاسارتي، والذي رحل عن تدريب الفريق الأحمر بعد الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف، والخروج من كأس مصر.