رياضة | صلاح يزين التشكيلة المثالية للبريميرليج في شهر أغسطس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح يزين التشكيلة المثالية للبريميرليج في شهر أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زين اللاعب الدولي المصري محمد صلاح التشكيلة المثالية للبريميرليج خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك بعد تسجيله ثلاثة أهداف وصناعة هدف وحيد في ثلاث مباريات.

وكان محمد صلاح قد نجح في تحقيق الحذاء الذهبي في البريمرليج خلال الموسمين الماضيين، حيث تقاسم الجائزة مع الثنائي ايميريك اوباميانج وساديو ماني في الموسم الماضي.

وأعلن موقع هوسكورد المتخصص في احصائيات كرة القدم التشكيلة المثالية في شهر أغسطس، وجاءت كالتالي :-

حراسة المرمى : لوريس (توتنهام هوتسبير).

خط الدفاع : فان دايك (ليفربول) - ماتيب (ليفربول) - بيريرا (ليستر سيتي) - ماساكو (ويست هام)

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خط الوسط : ماكجين (أستون فيلا) - كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) - رحيم سترلينج (مانشستر سيتي) - محمد صلاح (ليفربول).

خط الهجوم : روبرتو فيرمينيو (ليفربول) - سيرجو اجويرو (مانشستر سيتي).

ويتصدر اللاعب الأرجنتيني سيرجو أجويرو جدول هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 6 أهداف، وبفارق هدف وحيد عن الثنائي رحيم سترلينج وتيمو بوكي مهاجم نوريتش سيتي.

وكان فريق ليفربول قد نجح في تحقيق الفوز على فريق بيرنلي بنتيجة ثلاثة أهداف في الجولة الماضية، بينما حقق فريق مانشستر سيتي انتصارا كبيرا على فريق برايتون بنتيجة 4-0 على ملعب الاتحاد.

يذكر أن مانشستر سيتي هو بطل الدوري الإنجليزي في النسختين الماضيتين، ويسعى للحفاظ على لقبه في الموسم الحالي مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا.