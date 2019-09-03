رياضة | نيمار يفاجئ برشلونة بهذا القرار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يفاجئ برشلونة بهذا القرار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل عن خطة نيمار القادمة بعد نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية وبقاؤه مع باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الموسم.

واكدت التقارير على أن نيمار لن يذهب لبرشلونة بشكل رسمي هذا الصيف بعد إغلاق فترة الانتقالات الصيفية يوم أمس الإثنين وفشل كافة محاولات برشلونة في ضم اللاعب بعد ان قدم النادي الفرنسي أكثر من عرض.

ورفض باريس سان جيرمان جميع عروض برشلونة بسبب ضعف المقابل المادي في كل مرة، فحاول برشلونة في المرة الأولي دمج لاعبين في الصفقة لكن باريس رفض ثم عرض لاعبين بجانب مبلغ مالي ليرفض باريس مرة أخري ثم عرض خيار الإعارة مع خيار الشراء الإلزامي مقابل 220 مليون يورو لكن باريس رفض أيضاً لينسحب النادي في النهاية من الصفقة لعدم توصله لاتفاق مع باريس.

واشارت التقارير إلى أن نيمار منزعج للغاية من فشل انضمامه لبرشلونة ولذلك يدرس اللاعب الانتقال لنادي ريال مدريد في يناير في حالة تقديم النادي الملكي عرض رسمي يقنع باريس سان جيرمان بالتنازل عن خدماته في الفترة القادمة.