رياضة | وديا.. الترسانة يواجه بلدية المحلة غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وديا.. الترسانة يواجه بلدية المحلة غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الترسانة مباراة ودية أمام نظيره فريق بلدية المحلة غدا فى تمام الرابعة عصرا على ملعب الترسانة ، وذلك ضمن الإستعدادات لمنافسات دورى القسم الثانى لموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠.

وخاض الترسانة 5 وديات خلال فترة الإعدادات أمام كل من بنى سويف ، وخورفكان الإماراتى ، والشعلة السعودى ، وأحد السعودى ، والصفوة ، وقد فاز خلالهم فى وديتان فقط على بنى سويف ، والشعله السعودى ، وخسر فى مبارتان من خورفكان ، وأحد ، وتعادل سلبى مع الصفوة.

بالإضافهطة الى وديتين خلال المعسكر أمام فريق فاركو والتى إنتهت بفوز فاركو بهدف دون رد، وأمام اف سى مصر والتى إنتهت بالتعادل الايجابى بهدف مقابل هدف .

إستقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الترسانة بقيادة المدير الفنى علاء ميهوب على القائمة الأولى للفريق إستعدادآ للموسم الجديد 2019-2020.

وجاءت القائمة تضم كل من أشرف بخيت، وعبد الله محمد، وأحمد هشام، وأحمد عماد، ومحمود شاكر، وطارق وطنى، وايهاب ياسر ريان، وهشام رجب، وابراهيم منصور، وأحمد جمال، وايهاب فؤاد، و عمرطارق، وليد فوزى، ورضا سيد.

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أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الترسانة بقيادة المدير الفنى علاء ميهوب معسكره ببرج العرب ضمن الإستعداد لمنافسات دورى القسم الثانى بموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ وعاد للقاهرة الخميس الماضى

وتعاقد الترسانة مع مجموعة صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفيه الجاريه وهم أحمد حسين حارس المريخ، وعمرجابر حارس الفيوم ، وسيد حمدى لاعب بزرتو السويس، واحمد عارف هداف السكة الحديد ، واسلام حازم لاعب نجوم المستقبل ، ومحمد مجدى من سيراميكاكيلوباترا ، وبركات حجاج من انبى ، ومحمد عضل من الاهلى ، وجون كونجا من كيما اسوان ، ومحمد أشرف من وادى دجلة.

ورحل عن الفريق بعد إنتهاء موسم ٢٠١٨-٢٠١٩ كل من محمد رجب ريعو، وأحمد انيس، وحمادة الدسوقى، وهارون اسماعيل، وسيد حمدى، ومحمود حربى، ورضا العزب، ومصطفى ناصر.

بالإضافة الى محمود كشلط ، وعمار شحاتة ، وحكيم الابى لإنتهاء الاعاره وعودتهم لأنديتهم .

ويشمل الجهاز الفنى لفريق الترسانة كل من علاء ميهوب مدير فنى ، كريم حسن شحاتة مدير الكرة ، ومؤمن عبدالغفار مدرب عام ، ووائل الجميل مدرب ، وعصام محمود مدرب حراس ، وقاسم قدرى مدرب أحمال.

يقع فريق الترسانة فى مجموعه القاهرة التى تضم كل من الترسانه ، ووبتروجيت، والداخلية، والنصر، والبنك الاهلى، وسيراميكاكيلوباترا، والقناة، والمريخ، ومنتخب السويس، وجمهورية شبين، وكوكاكولا، والزرقا.