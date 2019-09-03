رياضة | صفقات برشلونة 2019 | بارتوميو يضم 4 أسماء مميزة ويفشل في خطف الصفقة التاريخية وكوتينيو ضحية الميركاتو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقات برشلونة 2019 | بارتوميو يضم 4 أسماء مميزة ويفشل في خطف الصفقة التاريخية وكوتينيو ضحية الميركاتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي برشلونة سوق انتقالات صيف 2019 بقوة حيثُ استطاع أن يخطف خدمات النجم الفرنسي أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد ليدعم خط هجومه بالإضافة لوجود ليونيل ميسي والأوروجوياني لويس سواريز.

فيما فشلت الإدارة البرشلونية في حسم ملف التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان ويأتي ذلك نظراً للمطالب المادية لنادي باريس الذي طلب الحصول على مبلغ 300 مليون يورو بالإضافة إلى اثنين من لاعبي البارسا من بينهم راكيتيتش.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن سوق الانتقالات قد انتهت واستمر إيفان راكيتيتش مع برشلونة ونيمار مع باريس، والبرسا أنفق 239 مليون على 4 صفقات كما جدد رافينيا عقده لينضم لسيلتا فيجو على سبيل الإعارة.

كما تمكن إدارة نادي برشلونة من التخلص من خدمات البرازيلي فيليب كوتينيو والذي فشل في إثبات نفسه مع النادي الكتالوني ولم يضمن حتى مكانه في التشكيلة الأساسية مع المدرب إرنستو فالفيردي، لذلك تمت إعارته إلى بايرن ميونيخ لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

واستطاعت إدارة نادي برشلونة ان تحصل على بديل جوردي ألبا حيثُ تعاقدت مع جونيور فيربو من ريال بيتيس وهو اللاعب الذي كان ينال ثقة وإعجاب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد كما أوضحت الصحف الإسبانية.

صفقات برشلونة خلال صيف 2019:

فرينكي دي يونج من أياكس أمستردام

أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد

جونيور فيربو من ريال بيتيس

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هيروكي آبي من كاشيما انتليرز

تعرف على أبرز صفقات الدوري الإسباني:

- إيدين هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد

- لوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت إلى ريال مدريد

- فيرلاند ميندي من ليون إلى ريال مدريد

- جواو فيلكس من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد

- أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة

- فرينكي دي يونج من أياكس إلى برشلونة

- كيران تريبير من توتنهام إلى أتلتيكو مدريد

- ألفونس أريولا من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد