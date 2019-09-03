رياضة | أزمة جديدة بين برشلونة وراكيتيتش بعد إنتهاء الميركاتو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة بين برشلونة وراكيتيتش بعد إنتهاء الميركاتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسيطر حالة غضب كبيرة على اللاعب الكرواتي ايفان راكتيتش لاعب فريق برشلونة من إدارة الفريق، وذلك بسبب نية الفريق في رحيله في فترة الإنتقالات الصيفية والتي انتهت مساء الأمس.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن كريستوبال سوريا صديق مُقرب من راكيتيتش قال بأن اللاعب لم يكن سعيداً بسبب نية الفريق بإدخاله ضمن صفقة نيمار، وذلك بعد ان قيل له مرتين بأنهم سيعتمدوا عليه هذا الموسم.

وأيضاً قال سوريا بأن كان هنالك إتفاق بين اللاعب الكرواتي ومسئولي يوفنتوس، لكن النادي الكتالوني لم يُسهل خروجه بسبب طلبه لمبلغ مالي ضخم.

وكان إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة قد أبدى عدم رغبته في رحيل ايفان راكتيتش، وأنه سيكون من اللاعبين الذي سيعتمد عليهم في الموسم الحالي بصفة أساسية.