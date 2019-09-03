الان تتابع “فيفا” يبث مباريات تصفيات المونديال عبر موقعه الرسمي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الثلاثاء، أنه سيبث مباريات تصفيات كأس العالم 2022 في قطر عبر موقعه الرسمي وكذلك عبر قناته الرسمية على شبكة “يوتيوب”.
ويبث “فيفا”، العديد من المباريات في الدور الأول من تصفيات المونديال بين يومي الرابع والعاشر من الشهر الجاري.
ومن بين المباريات التي ستبث عبر الموقع الرسمي للفيفا، وكذلك عبر قناته الرسمية على شبكة “يوتيوب”، مواجهة توجو مع جزر القمر وجامبيا مع أنجولا وزيمبابوي مع الصومال.
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