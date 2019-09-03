صراع هدافين الدوري السعودي 

Advertisements Advertisements الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 حمد الله يشهد الدوري السعودي هذا الموسم منذ بدايته صراع شرس بين نجمي خط هجوم فريق الهلال السعودي على لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم بالرغم من أننا في بدايات المسابقة ولكن جميع المحللين والنقاد الرياضين يرون أن هناك صراع سيولد بين النجمي على لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين.

Advertisements ويتصدر النجمين السوري عمر خربين والفرنسي بافيتيمبي جوميز قائمة ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد ثلاثة أهداف لكل لاعب. ويعتبر الفائز الأكبر من تلك المنافسة الشرسة التي سوف تولد بين النجمين هو نادي الهلال السعودي وجمهور الفريق حيث تلك المنافسة ستكون بالطبع لمصلحة النادي. Advertisements Advertisements

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