تعرف على السبب الحقيقي في فشل انتقال بواتينج لليوفنتوس

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

كشفت تقارير صحفية عن أسباب انهيار صفقة انتقال جيروم بواتينج مدافع بايرن ميونخ إلى يوفنتوس، فى الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفى أمس الاثنين.



وارتبط اسم جيروم بواتينج بقوة فى الساعات الأخيرة بالانتقال إلى صفوف يوفنتوس لتعويض غياب جيورجيو كيللينى الذى أصيب بالرباط الصليبى.

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وأشارت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية إلى أن نادى يوفنتوس الإيطالى توصل إلى اتفاق بالفعل مع بايرن ميونخ بشأن التعاقد مع المدافع جيروم بواتينج على سبيل الإعارة لمدة موسم، لكن تراجع البيانكونيري عن الصفقة في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات.

وأضافت أن إدارة يوفنتوس قامت بتقييم الوضع بشأن التعاقد مع جيروم بواتينج، ورأت أن التوقيع غير ضرورياً على أن يتم منح الثقة في الشاب دانييلي روجاني، حيث كان يرتبط الأخير ارتباطاً وثيقاً بالانتقال إلى روما، ولكن انتهى الأمر في النهاية بالبقاء في السيدة العجوز.

جدير بالذكر أن جيروم بواتينج مدافع بايرن ميونخ قد فقد مركزه الأساسي مع المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش بعد نجاح العملاق البافاري فى التعاقد مع ثنائي خط الدفاع الفرنسي لوكاس هيرنادنيز وبينيامين بافارد.