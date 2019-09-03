محمد صلاح ضمن التشكيل اللأفضل في البريميرليج لـ شهر أغسطس

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

محمد صلاح

تواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح التشكيلة المثالية للبريميرليج خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك بعد تسجيله ثلاثة أهداف وصناعة هدف وحيد في ثلاث مباريات.



وقد نجح محمد صلاح في تحقيق الحذاء الذهبي في البريمرليج خلال الموسمين الماضيين، حيث تقاسم الجائزة مع الثنائي ايميريك اوباميانج وساديو ماني في الموسم الماضي.

وأعلن موقع هوسكورد المتخصص في احصائيات كرة القدم التشكيلة المثالية في شهر أغسطس، وجاءت كالتالي :-

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حراسة المرمى : لوريس (توتنهام هوتسبير).

خط الدفاع : فان دايك (ليفربول) - ماتيب (ليفربول) - بيريرا (ليستر سيتي) - ماساكو (ويست هام)

خط الوسط : ماكجين (أستون فيلا) - كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) - رحيم سترلينج (مانشستر سيتي) - محمد صلاح (ليفربول).

خط الهجوم : روبرتو فيرمينيو (ليفربول) - سيرجو اجويرو (مانشستر سيتي).

ويتصدر اللاعب الأرجنتيني سيرجو أجويرو جدول هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 6 أهداف، وبفارق هدف وحيد عن الثنائي رحيم سترلينج وتيمو بوكي مهاجم نوريتش سيتي.