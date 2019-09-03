رقم خيالي.. نفقات الميركاتو في الدوريات الخمس الكبرى

Advertisements Advertisements

الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

لوكاكو

كتب وكالات

كشفت ديلويت اليوم الثلاثاء أن إجمالي ما أنفقته أندية كرة القدم في أكبر خمس مسابقات للدوري في أوروبا بلغ 5.5 مليار يورو (6.13 مليار دولار)، خلال فترة الانتقالات الأخيرة.



ويزيد هذا الرقم بمقدار 0.9 مليار يورو عن الرقم القياسي السابق المسجل في 2018، حيث أنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز 1.55 مليار يورو.

وأنفقت أندية الدوري الإسباني 1.37 مليار يورو متجاوزة حاجز المليار يورو لأول مرة بينما أنفقت أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي 1.17 مليار يورو وأندية دوري الدرجة الأولى الألماني 740 مليون يورو وأندية دوري الدرجة الأولى الفرنسي 670 مليون يورو. وكلها أرقام قياسية جديدة.

Advertisements

وقال دان جونز الشريك في وحدة الإحصاءات الرياضية التابعة لديلويت "بلغت معدلات إنفاق الأندية في بطولات الدوري ‭‭'‬‬الخمس الكبرى‭‭'‬‬ في أوروبا مستويات لا سابق لها في‭‭ ‬‬فترة الانتقالات هذا الصيف.

"هذه المعدلات القياسية يقف وراءها عدة عوامل منها الإيرادات الإضافية التي حققتها الأندية من حقوق البث التلفزيوني للموسم الجديد والأموال التي حصلت عليها من المشاركة في مسابقتي الأندية في أوروبا".

وأشار جونز إلى عوامل أخرى متعلقة بالأندية ذاتها مثل التغييرات الإدارية وتحسين تشكيلات الفرق لتحقيق الأهداف على أرض الملعب.

وأضاف "تحسن الأداء المالي للأندية الأوروبية قلل من حاجتها لبيع أفضل لاعبيها".

وضم أتلتيكو مدريد الإسباني المهاجم جواو فيلكس (19 عاماً) من بنفيكا مقابل 126 مليون يورو بينما انتقل المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان إلى برشلونة من أتليتيكو مقابل 120 مليون يورو.

ونجح ريال مدريد بعد محاولات مضنية في ضم الجناح البلجيكي إيدن هازارد من تشيلسي في صفقة قدرتها وسائل إعلام بنحو 100 مليون يورو.