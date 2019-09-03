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رقم خيالي.. نفقات الميركاتو في الدوريات الخمس الكبرى

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وكالات 0 تبليغ

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

لوكاكو

لوكاكو

رقم خيالي.. نفقات الميركاتو في الدوريات الخمس الكبرى

كتب

وكالات

كشفت ديلويت اليوم الثلاثاء أن إجمالي ما أنفقته أندية كرة القدم في أكبر خمس مسابقات للدوري في أوروبا بلغ 5.5 مليار يورو (6.13 مليار دولار)، خلال فترة الانتقالات الأخيرة.

ويزيد هذا الرقم بمقدار 0.9 مليار يورو عن الرقم القياسي السابق المسجل في 2018، حيث أنفقت أندية الممتاز 1.55 مليار يورو.

وأنفقت أندية 1.37 مليار يورو متجاوزة حاجز المليار يورو لأول مرة بينما أنفقت أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي 1.17 مليار يورو وأندية دوري الدرجة الأولى الألماني 740 مليون يورو وأندية دوري الدرجة الأولى الفرنسي 670 مليون يورو. وكلها أرقام قياسية جديدة.

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وقال دان جونز الشريك في وحدة الإحصاءات التابعة لديلويت "بلغت معدلات إنفاق الأندية في بطولات الدوري ‭‭'‬‬الخمس الكبرى‭‭'‬‬ في أوروبا مستويات لا سابق لها في‭‭ ‬‬فترة الانتقالات هذا الصيف.

"هذه المعدلات القياسية يقف وراءها عدة عوامل منها الإيرادات الإضافية التي حققتها الأندية من حقوق البث التلفزيوني للموسم الجديد والأموال التي حصلت عليها من المشاركة في مسابقتي الأندية في أوروبا".

وأشار جونز إلى عوامل أخرى متعلقة بالأندية ذاتها مثل التغييرات الإدارية وتحسين تشكيلات الفرق لتحقيق الأهداف على أرض الملعب.

وأضاف "تحسن الأداء المالي للأندية الأوروبية قلل من حاجتها لبيع أفضل لاعبيها".

وضم أتلتيكو مدريد الإسباني المهاجم جواو فيلكس (19 عاماً) من بنفيكا مقابل 126 مليون يورو بينما انتقل المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان إلى من أتليتيكو مقابل 120 مليون يورو.

ونجح بعد محاولات مضنية في ضم الجناح البلجيكي إيدن هازارد من في صفقة قدرتها وسائل إعلام بنحو 100 مليون يورو.  

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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