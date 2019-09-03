ماركا: ريال مدريد يفسخ عقد لوكاس سيلفا بالتراضى

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

كشفت تقارير صحفية، عن إنهاء البرازيلي لوكاس سيلفا تعاقده مع ريال مدريد الإسبانى، اليوم الثلاثاء، بالتراضي بين الطرفين.



ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن لوكاس سيلفا أصبح حرًا في الانتقال إلى أي نادٍ، حتى بعد انتهاء الميركاتو الصيفي، أمس الإثنين، حيث تم فسخ عقده الممتد مع ريال مدريد حتى يونيو 2020 بالتراضى بين الطرفين.

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أكدت الصحيفة، أن لوكاس سيلفا يطمح في الانتقال إلى نادٍ أوروبي خلال الموسم الجديد 2019/2020.

وكان سيلفا انضم إلى ريال مدريد قادمًا من كروزيرو في الميركاتو الشتوي عام 2015 مقابل 15 مليون يورو، وحصل اللاعب في ذلك الوقت على جائزة الأفضل بالدوري البرازيلي.

ولم ينجح سيلفا في الحصول على فرصة كبيرة للمشاركة رفقة ريال مدريد، كما لم يبرز في الإعارات التي خاضها رفقة مارسيليا وكروزيرو.