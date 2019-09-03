الهلال أول فريق سعودي ينشأ إدارة طبية والأداء الرياضي

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
الهلال
قرر مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، برئاسة فهد بن نافل، إنشاء إدارة متخصصة في الطب والآداء الرياضي تحت مسمى "الإدارة الطبية والأداء الرياضي".
والهلال أول ناد، يدشن إدارة متخصصة في هذا المجال، وذلك سعيا من مجلس الإدارة لرفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للاعبين في جميع الفئات السنية والألعاب، والعمل على وقايتهم من الإصابات، حيث أبرم النادي عقداً مع الدكتور مبارك المطوع، للإشراف على الإدارة.
وتتمثل أهداف الإدارة في الوقاية والحد من الإصابات الرياضية، تأهيل الإصابات الرياضية، التطوير والاستثمار، حوكمة الإدارة الطبية، التدريب والبحوث.
وستكون مهامها تنظيم العمل الطبي في جميع الألعاب والفئات، واختيار وتقييم والإشراف على الكوادر الطبية بالنادي، تحسين مستوى الخدمة المقدمة للاعبين، تقنين مصروفات المستلزمات الطبية والعلاج الخارجي، متابعة الخدمة المقدمة من الراعي الطبي.
ويملك الدكتور مبارك المطوع، دكتوراه في الطب الرياضي وتأهيل الإصابات الرياضية والوقاية منها من جامعة جون مورس في ليفربول، وشهادة دبلوم فيفا للطب الرياضي للاعبي كرة القدم، وقد عمل ضمن الجهاز الطبي للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم من عام 2000 إلى 2013.
كما عين رئيساً للجنة الطبية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عام 2018، وأشرف على الجهاز الطبي في المنتخب الأول، ويعمل ممثلاً لمركز فيفا الطبي المميز في مدينة دبي منذ 2008 وحتى الآن، وقد التحق بالجهاز الطبي بنادي ليفربول لمدة عام وذلك في 2012.
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