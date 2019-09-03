ماذا قدم الزمالك أمام الفرق التي تخوض نهائي الكأس لأول مرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أصبح فريق الزمالك قاب قوسين أو أدنى من إضافة بطولة جديدة إلى تاريخه في حالة فوزه على بيراميدز في مباراة نهائي كأس مصر المقرر له الثامن من سبتمبر الجاري.

تأهل فريق الزمالك إلى نهائي البطولة بعد فوزه على منشية سمنود في دور الـ32 بهدف نظيف، ثم الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في دور الـ16 ليتأهل إلى ربع النهائي ويلتقي مع مصر للمقاصة ويحسم عبد الله جمعة بطاقة التأهل إلى نصف النهائي للفريق الأبيض.

نجح الفريق الأبيض في تخطي عقبة الاتحاد السكندري بهدف في الوقت الإضافي ليبقى أمام الزمالك خطوة واحدة قبل التتويج ببطولة الكأس رقم 27 في تاريخه.

على الجانب الآخر، واجه بيراميدز نظيره طنطا في دور الـ32 من بطولة كأس مصر وفاز الفريق الوليد بثلاثية مقابل هدفين.

في مباراة دور الـ16 أطاح بيراميدز بالأهلي بعد الفوز عليه بهدف نظيف، ليلتقي مع حرس الحدود في ربع النهائي ويفوز عليه بهدفين دون رد.

التقى بيراميدز مع بتروجيت في مباراة نصف النهائي وفاز عليه بهدفين نظيفين ليتأهل لأول مرة في تاريخه إلى نهائي البطولة.

بيراميدز أمام تحدٍ تاريخي عندما يواجه الزمالك وفي حالة فوزه سيصبح ثامن الأندية التي تحصد بطولة كأس مصر في ظل تأهلها لأول مرة إلى النهائي.

الزمالك (المختلط في ذلك الوقت) كان أول الأندية التي تُوجت ببطولة كأس مصر حين فاز على الاتحاد السكندري بخماسية نظيفة في البطولة التي أقيمت موسم 1921/1922.

خلال الألفية الأخيرة واجه الزمالك أندية وصلت إلى نهائي بطولة كأس مصر لأول مرة.. فماذا فعل الفريق الأبيض أمامها:

2001/2002

الزمالكx بلدية المحلة

كانت البطولة تقام بنظام الذهاب والإياب، واجه الزمالك في الدور الأول فريق بهتيم وتغلب عليه بثلاثة أهداف نظيفة فى مباراة الذهاب وتعادل الفريقان فى مباراة العودة بدون أهداف.

وفي مباراة الدور الثاني تعادل الفريق الأبيض مع سوهاج على ملعب الأخير بنتيجة 3-3، وفى مباراة العودة كان التعادل السلبى هو سيد الموقف.

تأهل الزمالك إلى الدور ربع النهائى ليلتقي مع المنصورة ويفوز بخماسية نظيفة في مباراتي الذهاب والإياب.

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وفى الدور قبل النهائي تعادل مع المحلة 0-0 فى المحلة، وفاز فى لقاء العودة بالقاهرة 2-1، وفى المباراة النهائية تغلب الزمالك 1-0 على بلدية المحلة، بهدف سجله عبد الحليم على.

2012/2013

الزمالكx وادي دجلة

وصل وادي دجلة إلى نهائي بطولة كأس مصر لأول مرة في تاريخه بعدما خاض مشوار طويل بالبطولة بدأ بالفوز على كهرباء طلخا بثلاثية دون رد، وبنفس النتيجة فاز الزمالك على الترسانة وتأهل الفريقين إلى دور الـ16.

واجه الزمالك نظيره طنطا وفاز عليه برباعية نظيفة، وفي مباراة سهلة نسبيًا فاز دجلة على صيد المحلة بثلاثية دون رد.

في ربع النهائي خاض دجلة مباراة صعبة أمام إنبي وصعد إلى نصف النهائي بشق الأنفس بعدما حسمت ركلات الترجيح نتيجة المباراة لصالح الفريق الدجلاوي، بينما تأهل الزمالك على حساب الإنتاج الحربي بعد الفوز عليه بنتيجة 3-0.

في مباراتي نصف النهائي، لم يكن تأهل دجلة سهلًا بعدما اصطدم بالإسماعيلي وتعادل الفريقين في الوقت الاصلي والإضافي سلبيًا، وبعد اللجوء لركلات الترجيح تأهل الفريق الدجلاوي بنتيجة 8-7، بينما تأهل الزمالك على حساب طلائع الجيش بالفوز عليه بهدفين لهدف.

حسم الزمالك لقب البطولة لصالحه بعد الفوز على دجلة بثلاثية أحمد جعفر"هدفين" وشيكابالا "هدف".

2013/2014

الزمالكx سموحة

بدأ سموحة مشواره في البطولة بدور الـ32، واجه الجونة وفاز عليه بهدفين لهدف.

في دور الـ16 خاض سموحة مباراته أمام طلائع الجيش وفاز 2-1، بينما نجح الزمالك في إقصاء غزل المحلة بنفس النتيجة.

في ربع النهائي أنقذ مصطفى فتحي الزمالك من كابوس الوقت الإضافي أو خطر الإقصاء بركلات الترجيح ونجح في تسجيل هدف فوز الفريق الأبيض في شباك حرس الحدود قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة.

لم تكن مباراة ربع النهائي سهلة أيضًا على سموحة الذي تعادل مع اتحاد الشرطة بهدفين لكل منهما، وحسمت ركلات الترجيح النتيجة لصالح الفريق السكندري بنتيجة 5-4.

في مباراة نصف النهائي، التقى الزمالك مع وادي دجلة، تعادلا سلبيًا في والقت الاصلي وحسمت ركلات الترجيح تأهل الزمالك إلى النهائي، بينما أقصى سموحة نظيره الأهلي في مفاجأة كبيرة بعد الفوز عليها بهدفين لهدف.

لم يكرر الزمالك خطأ الأهلي ونجح في الفوز على سموحة في مباراة النهائي ليضيف بطولة كأس أخرى إلى تاريخه.