محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
أعلن نادي بالميراس عن تولي مانو مينيزس لمهمة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، في عقد يمتد حتى نهاية عام 2021.
ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لبالميراس، فإن مانو سيتواجد في مدينة ساو باولو خلال الأيام المقبلة مع اثنين مساعدين، لبداية المهمة.
وكان مانو من بين المرشحين لتولي تدريب النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، قبل أن يتم التعاقد مع السويسري رينيه فايلر لقيادة الفريق.
وأعلن الأهلي في بيان رسمي سابق، أن مانو كان من بين المرشحين لتدريب الفريق، قبل أن يعتذر عن المهمة مطالبًا بالتأجيل حتى شهر يناير المقبل.
ووفقًا لبيان الأهلي، فإن مانو طالب بالحصول على قسط من الراحة يمتد لعدة شهور، قبل أن يتولى تدريب الفريق خلال يناير القادم، ليتم صرف النظر من جانب القلعة الحمراء عن التعاقد.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم إعلان الأهلي أنه رفض الراحة.. مانو مدربا لبالميراس رسميًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.