مجلس الأهلي “كذاب”.. بالميراس البرازيلي يتعاقد مع مانو مديرا فنيا للفريق

تولى مانو مينيزيس تدريب بالميراس البرازيلي بعدما تواجد ضمن قائمة المرشحين لقيادة الأهلي فنيا في الفترة السابقة.

وكان الأهلي قد أعلن في بيانه الرسمي للإعلان عن تعقاده مع السويسري رينيه فايلر، أن أمير توفيق كان يفاوض مانو وعرض عليه 4.5 مليون دولار إلا أن المفاوضات فشلت بسبب رغبته في الحصول على راحة حتى يناير المقبل.

بيان الأهلي جاء فيه “الاسم الثاني الذي لم تستكمل المفاوضات معه رغم موافقته الأهلي على شروطه بما فيها المالية هو البرازيلي مانو مدرب المنتخب البرازيلي السابق، والذي وافق على قبول المهمة لكنه طلب الحصول على قسط من الراحة حاليا على أن يبدأ تدريب الفريق مطلع يناير المقبل، وهو ما لا يناسب النادي في فترته الحالية”.

ويتكون الجهاز الجديد للنادي الأهلي من رينيه فايلر مديرًا فنيًا ومعه ثلاثة مساعدين أجانب ( ديفيد سيزا مدرب – توماس بينجيللى للحراس – ميشيل ياناكونى أحمال – سيد عبدالحفيظ مديرًا للكرة – سامي قمصان مدرب مساعد )