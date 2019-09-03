سعفان الصغير ينهي الجدل حول مركز حراسة الإسماعيلي

أنهى سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي الجدل حول مركز حراسة المرمى بالقلعة الصفراء.
وقال سعفان انه لا يوجدخلافات تجمع بينه وبين الحارس الشاب محمد فوزي، ولكنه يعتمد على كل عناصر الفريق للتأكد من جهازيتهم قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.
وأكد سعفان أن مركز حراسة المرمى في الإسماعيلي يمتلك عناصر متميزة مثل محمد فوزي ومحمد مجدي وأيمن رجب وكمال السيد ومن سيشارك أساسي هو ماسيبذل قصارى جهده.
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