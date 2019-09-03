تعرف على سبب انتقال إيكاردي إلى باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أمس الاثنين تعاقده مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي نجم إنتر ميلان الإيطالي، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع أحقية الشراء.
وذكر موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، أن السبب الرئيسي لانتقالإيكاردي إلى النادي الفرنسي هو زوجته ومديرة أعماله واندا نارا التي قامت بتغيير رأيه، بعد مشاده حادة جمعتهما.
وأضاف الموقع الإيطالي، أن إيكاردي كان يرغب بالبقاء رفقةالنيراتزوري ولكن واندا هي من قامت بتغيير رأيه، وجعله ينتقل إلى باريس سان جيرمان.
وكان المدير الفني الجديد لإنتر ميلان أنطونيو كونتي قد أخرج إيكاردي من حساباته بعد التعاقد مع البلجيكي روميرو لوكاكو من مانشستر يونايتد، وأيضًا بسبب الأزمات التي كانت بين الأرجنتيني وإدارة النيراتزور الموسم الماضي.
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