الإصابة تحرم تشيلسي وكرواتيا من جهود كوفاسيتش

أصبح الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لاعب خط وسط تشيلسي مهددا بالغياب عن الملاعب لفترة طويلة وذلك بعد تشخيص إصابته التي تعرض لها مؤخرا والتي أسفرت عن التهاب في وتر أكيليس بالساق اليمنىوهي الإصابة التي تتطلب 4 أشهر للشفاء منها وهي إصابة شبيهة بالتي تعرض لها روبن لوفتوس تشيك وكالوم هودسون أودوي في نهاية الموسم الماضي.
ووفقا لصحيفة ذا صن البريطانية، فإن الللاعب الكرواتي سيغيب عن المشاركة في مبارتي سلوفاكيا وأذربيجان ضمن التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020.
وتعرض النجم الكرواتي للإصابة في مباراة شيفيلد يونايتد ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي انتهت بالتعادل 2-2.
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