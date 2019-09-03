أكد محمد عودة المدير الفني لبتروجت أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام بيرامديز على قدر إمكانيات لاعبيه فهناك تفاوت كبير بين الفريقين في أمور كثيرة وكل لاعب حاول أن يخرج كل مافي جعبته مشيرا إلى أن الفرصة كانت موجودة للعودة إلى المباراة من جديد بعد تقدم بيراميدز، حيث أهدر أحمدعفيفي ركلة جزاء كانت كفيلة بالتعادل إلا أن إخفاقها كان نقطة تحول حيث أصيب لاعبونا بحالة من الإحباط وصعوبة العودة من جديد للقاء.
وقال هدفنا الأساسي هو الأداء بقوة في دوري القسم الثاني للعودة سريعا للدوري الممتاز بعد الإخفاق فيالأسابيع الأخيرة من الدوري الممتاز الموسم الماضي مشيرا إلى أن جميع اللاعبين تعاهدوا على العودة لدوري الأضواء دون البقاء كثيرا بدوري القسم الثاني، رغم حصول النادي البترولي على حكم بإلغاء الهبوط للأندية الثلاثة "بتروجت والداخلية والنجوم" هذا الموسم من جانب مركز التسوية الرياضى مشيرا إلى أننا جاهزون لأي موقف جديد.
كان بتروجت قد خسر أمام بيراميدز بهدفين نظيفين وودع كأس مصر من نصف نهائي البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب بتروجت: نسعى للعودة سريعًا للممتاز بعد توديع الكأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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