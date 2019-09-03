بتروجت يغلق ملف كأس مصر بعد الخروج أمام بيراميدز

أغلق محمد عودة المدير الفني لبتروجت ملف الخروج من بطولة كأس مصر، وبدأ مرحلة الدخول من جديد في مرحلة الإعداد استعدادا لدوري القسم الثاني. جديد في مرحلة الإعداد استعدادا لدوري القسم الثاني. وكانت حالة من الاستياء قد سيطرت على الجهاز الفني للفريق البترولي بعد الخسارة أمام بيراميدز امس بهدفين نظيفين والخروج من نصف نهائى بطولة كأس مصر.

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