بعد رحيل إيكاردي.. تعرف على إنجازاته مع الإنتر

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رسمياً عن تعاقده مع الدولي الأرجنتيني ماورو ايكاردي قادماً من انتر ميلان الإيطالي لمدة عام على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يمتلك الأرجنتيني مع الإنتر مسيرة عريضة حيث شارك في 219 مباراة سجل خلالها 124 هدفاً وصنع 28 أخرى.

وانتقل النجم الأرجنتيني إلى صفوف الميلان قادماً من سمبدوريا الايطالي عام 2013 وذلك بعدما لفت أنظار إدارة نادي النيراتوزري ليتعاقدوا معه في عقد قيمته 6،5 مليون يورو ليصبح نجم وهداف الفريق الأول.

Advertisements

وحقق لقب هداف الدوري الإيطالي موسم 2017-2018 برفقة تشيلو إيموبيلي

مهاجم لاتسيو الإيطالي برصيد 29 هدفاً لكل منهما.

وفي الفترة الأخيرة أعلن جوزيبي ماروتا المدير الرياضي للنيراتزوري بأن اللاعب لن يكون جزءاً من مشروع المدرب أنطونيو كونتي، ورغم عدم رغبة إيكاردي في الرحيل عن الفريق، لكنه كان قريباً جداً من مغادرة الفريق مجانياً.

وانتهت رحلة جوليادور الإنتر خاصة بعد التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو خلال فترة الميركاتو الحالية.