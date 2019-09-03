فيديو.. نجم بوروسيا دورتموند يتلاعب بمجواير

تلاعب جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند بـ هاري مجواير نجم ماشستر يونايتد، في تدريبات المنتخب الإنجليزي، استعدادًا دوري الأمم الأوروبية.

وتداول فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو لتدريبات

المنتخب الإنجليزي، وظهر به سانشو وهو يراوغ ماجواير ويسقطه على الأرض. أغلى مدافع في العالم في تدريبات المنتخب الإنجليزي

This is a Twitter Status — EPL World (@EPLworld)

الانجليزي جادون سانشو نجم دورتموند أمام مدافع اليونايتد هاري ماغواير أغلى مدافع في العالم في تدريبات المنتخب الانجليزي 😳😅



pic.twitter.com/zshgrIo2fI — EPL World (@EPLworld) September 3, 2019

ويعد ماجواير هو أغلى مدافع في العالم بعد انتقاله من ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد، في صفقة قدرت بـ 85 مليون جنية إسترليني.