تقارير.. بيع محمد صلاح مطلب جماهيري من جمهور ليفربول

طالب جمهور نادي ليفربول الإنجليزي، ببيع النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق الفترة المقبلة والاستفادة من المقابل المادي الكبير العائد من بيعه.

ونشرت صحيفة "آس" في نسختها العربية أن الجماهير تطالب ببيع صلاح والاستفادة من المقابل المادي، وتم تحديد مجموعة من اللاعبين القادرين على تعويض رحيل الفرعون المصري في حال قررت الإدارة بيعه.

وبحسب التقرير جاء في مقدمة اللاعبين، الفرنسي كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان

جيرمان الفرنسي، والإنجليزي جادون سانشو، جناح فريق بوروسيا دورتموند الألماني، وكاي هافيرتز، لاعب وسط فريق باير ليفركوزن الألماني.وأضافت الصحيفة، أن محمد صلاح يعد واحدا من أبرز اللاعبين المعشوقين من قبل جماهير نادي ليفربول، ودائما ما يلقى دعمهما في المدرجات، وعلى الرغم من ذلك نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية تقريرا اليوم الثلاثاء نقلا عن موقع مشجعي ليفربول "روسينج ذا كوب" والخاص بجماهير الريدز، يطالبون فيه إدارة النادي ببيع اللاعب.

وقال الموقع، إن ليفربول في السنوات الأخيرة أثبت أنه بإمكانه استبدال النجوم، فقد استغنى عن فيليب كوتينيو، ونجح بأمواله في صنع اقوى خط دفاع في العالم، وقد أظهر مايكل إدواردز في الفترة الماضية مهارته في بيع وشراء اللاعبين، ويمكن من نصف مقابل بيع محمد صلاح، أن نشتري الشاب المتألق كاي هافيرتز (20 سنة) والذي سجل في الموسم الماضي 17 هدفاً وصنع 3 تمريرات حاسمة لزملائه، وغيرهم من اللاعبين الموهوبين.