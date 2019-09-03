ملقة يُقلد أتالانتا ويفسخ عقد أوكازاكي بعد أقل من شهر!

قررت إدارة نادي ملقة فسخ عقد الدولي الياباني “شينجي أوكازاكي” بعد أقل من شهر على انضمامه لصفوف الفريق بالمجان خلال الميركاتو الصيفي الذي أغلق أبوابه صباح اليوم الثلاثاء.

ولم تقدم إدارة ملقة توضيحًا لأسباب فسخ العقد في البيان الذي نشرته عبر موقع ملقة الرسمي صباح اليوم الثلاثاء.

لكن يبدو أن اعتراض أوكازاكي على إخراجه من قائمة الفريق في أول ثلاث مباريات بالسيجوندا أمام “جيرونا ولاس بالماس وراسينج” لعبت دورًا هامًا في قرار فسخ التعاقد.

وقال الموقع الرسمي لملقة “لن يستمر أوكازاكي مع الأزرق والأبيض. النادي قرر إنهاء علاقته التعاقدية مع اللاعب الذي انضم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكنه لن يستمر”.

وأضاف “يريد نادي ملقة توجيه الشكر للاعب على الإلتزام الذي أظهره في هذه المدة الزمنية القصيرة، ويتمنى له التوفيق في مستقبله الرياضي”.

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وكان عقد أوكازاكي انتهى مع ليستر سيتي في يونيه 2019، وظل يبحث عن ناد جديد حتى وجد فرصة في ملقة القابع في السيجوندا، والعازم على العودة إلى الدوري الاسباني نهاية الموسم الحالي.

ولم يكن ملقة أول فريق يلجأ لفسخ عقد أحد لاعبيه الجدد هذا الصيف، حيث سبقه لذلك نادي أتالانتا، أحد ممثلي إيطاليا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، عندما فسخ عقد المدافع الدولي السلوفاكي “مارتن سكرتل” لعدم قدرته على استعادة لياقته البدنية بعد انضمامه لصفوف الفريق بأسبوعين فقط قادمًا من فنربخشة بالمجان.

وأضطر نادي أتالانتا لاستعارة قائد منتخب الدنمارك “سيمون كاير” من إشبيلية لتعويض رحيل مارتن سكرتل قبل ساعات من غلق الميركاتو ليلة أمس الاثنين.

ورغم صدمة فسخ العقد، رفض سكرتل أن يقف مكتوف الأيدي وبحث عن ناد جديد، ليوقع لنادي بلدية اسطنبول.