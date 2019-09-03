رياضة | تعرف على صفقات يوفنتوس بعد نهاية فترة الانتقالات الصيفية 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على صفقات يوفنتوس بعد نهاية فترة الانتقالات الصيفية 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار رسمياً مع الساعات الأخيرة من يوم الإثنين 2 سبتمبر على فترة الانتقالات الصيف 2019 في الدوري الإيطالي والتي شهدت إبرام صفقات قوية ولعل كان أبرزها انتقال الهولندي ماتياس دي ليخت من أياكس أمستردام إلى يوفنتوس بطل الكالتشيو.

ويعد نادي يوفنتوس من أكثر الأندية الإيطالية متابعةً نظراً لامتلاكه شعبية كبيرة عالمياً ويضم باقة من أفضل النجوم العالميين يأتي على رأسهم المجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنضم للسيدة العجوز في فترة انتقالات صيف 2018 قادماً من ريال مدريد.

وعاد مجدداً خلال الصيف المنقضي الحارس الأسطوري جيانلويجي بوفون إلى يوفنتوس قادماً من تجربة قصيرة في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، ويبدو أن المخضرم الإيطالي يريد أن يختتم مسيرته مع اليوفي بعد سنوات من التألق والبطولات والانجازات.

ويحرص موقع "الخليج 365 الرياضي" على أن يضعكم متابعينا الكرام أمام أبرز صفقات نادي يوفنتوس الإيطالي المبرمة خلال فترة انتقالات صيف 2019 تزامناً مع نهاية الميركاتو مساء أمس الإثنين:

صفقات يوفنتوس في صيف 2019:

1- آرون رامسي قادماً من آرسنال

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2- أدريان رابيو قادماً من باريس سان جيرمان

3- ماتياس دي ليخت قادماً من يوفنتوس

4- جيانلويجي بوفون قادماً من يوفنتوس

5- لوكا بيليجريني قادماً من روما "تم إعارته إلى كالياري"

6- كريستيان روميرو قادماً من جنوى

7- ميره ديميرال قادماً من ساسولو

8- هان كوانج سون قادماً من كالياري