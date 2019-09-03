رياضة | مركز شباب دموشيا ببنى سويف ينظم يوم رياضى بعنوان ' يوم الوفاء'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مركز شباب دموشيا ببنى سويف ينظم يوم رياضى بعنوان ' يوم الوفاء' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم مسوؤلى مركز شباب دموشيا بإدارة غرب بنى سويف بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف اليوم الرياضى والذى جاء تحت مسمى ' يوم الوفاء ' وذلك تخليدا لرحيل عامر حسن عزات أحد العاملين بالمركز والذى توفى يوم ١٩/٧ الماضى.

وحرص مسوؤلى مركز شباب دموشيا على مشاركة أهالى الراحل بجانب العديد من اللاعبين القدامى وذلك فى مشاركة متميزة من جانب أهالى وشباب القرية.

وخلال اليوم الرياضى تم تنظيم مباراة استعراضية جمعت فريقي مركز شباب باروط ومركز شباب دموشيا وانتهت بفوز باروط بنتيجة ٦/١.

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وجاء بمقدمة الحاضرين يسن عبد العظيم مدير إدارة غرب بنى سويف السابق واحمد راضى عبد الحميد وايمن حنور وأحمد سيد بمديرية الشباب والرياضة ومحموظ القاضى ممثلا عن مركز شباب اهناسيا الخضراء.

وخلال الحفل حرص عمر حسن مسؤل التنظيم على توجيه الشكر لجميع الحاضرين وتخليد ذكرى الراحل بلمسة الوفاء الوفاء البسيطة.

وبنهاية اليوم الرياضى حرص العديد من محبي الراحل على اهداء أسرة الفقيد الهدايا التذكارية.