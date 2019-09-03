رياضة | أغلى 5 صفقات فى الدورى الإنجليزي موسم 2019_2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أغلى 5 صفقات فى الدورى الإنجليزي موسم 2019_2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت فترة الإنتقالات الصيفية بإنتهاء أمس الأثنين 2 سبتمبر 2019 وقامت كل الأندية بإبرام العديد من الصفقات من أجل تدعيم صفوفها لموسم 2019_2020.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" أغلى 10 صفقات قامت بها الأندية بالدورى الإنجليزى هذا الصيف.

1_ هارى ماجواير

تعاقد مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية مع المدافع الإنجليزى هارى ماجواير والذى ظهر بصورة مميزة خلال الموسميين الماضيين مع ليستر سيتى ومنتخب إنجلترا فى كأس العالم الأخير، ليصبح أغلى مدافع فى العالم بعد أن قام اليونايتد بشراءه بمبلغ 80 مليون جنيه إسترلينى

2_ نيكولاس بيبي

تعاقد نادى أرسنال خلال فترة الإنتقالات الصيفية مع الجناح الإيفوارى نيكولاس بيبي قادماً من ليل الفرنسي بمبلغ 72 مليون جنيه إسترلينى لتدعيم خط الهجوم.

3_ رودى رودريجيز

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قام مانشستر سيتى الإنجليزي بضم لاعب وسط أتليتكو مدريد الإسبانى رودرى هيرنانديز خلال فترة الإنتقالات الصيفية لتدعيم خط الوسط بمبلغ قدره 63 مليون جنيه إسترلينى.

4_ جواو كانسيلو

قام فريق مانشستر سيتى الإنجليزى بضم الظهير الأيمن جواو كانسيلو قادماً من نادى يوفنتوس الإيطالى بعد بيع أيضاً الظهير الأيمن للفريق الإنجليزى دانييلو فى صفقة تبادلية وبوجود مبلغ مالى 60 مليون جنيه إسترلينى.

5_ ندومبيلي

قام نادى توتنهام هوتسيبير بتدعيم خط الوسط بالتعاقد مع لاعب ليون الفرنسي السابق تانجى ندومبيلي بمبلغ 56 مليون جنيه إسترلينى.

وبدأ الدورى الإنجليزى خلال الشهر الماضي ولعب كل فريق 4 جولات ويتصدر ترتيب الدورى ليفربول برصيد 12 نقطة ثم يليه مانشستر سيتي برصيد 10 نقاط ثم ليستر سيتى فى المركز الثالث برصيد 8 نقاط ثم يليه كريستال بالاس فى المركز الرابع برصيد 7 نقاط.