رياضة | بالأرقام .. السويسري " فايلر " أغلي مدرب في تاريخ الأهلي .. والثاني بالدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام .. السويسري " فايلر " أغلي مدرب في تاريخ الأهلي .. والثاني بالدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

آثار الراتب المرتفع الذي سيحصل عليه السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، جدلًا كبيرًا بين الجماهير الحمراء، خاصة وأنه لا يتناسب تمامًا مع السيرة الذاتية المتواضعة للمدرب الجديد، ولا يتماشي مع حجم البطولات والألقاب التي حققها خلال مشواره التدريبي.

وبناءًا على الأرقام المُسربة إن المدرب السويسري "رينيه فايلر" ومعاونيه سوف يحصل على 2.2 مليون دولار سنويًا، أي حوالي 180 ألف دولار شهريًا، ليصبح المدرب الأعلي أجرًا في تاريخ النادي الأهلي.

ولم يحصل أي مدرب أجنبي أو مصري تولي قيادة النادي الأهلي على الراتب الضخم الذي سيحصل عليه المدرب السويسري "رينيه فايلر" رغم أنه يعتبر صاحب السيرة الذاتية الأضعف بالنسبة للمدربين الأجانب الذين سبق وتولوا القيادة الفنية للمارد الأحمر عبر تاريخه.

وإليكم ترتيب المدربين الأعلي أجرًا في تاريخ النادي الأهلي:

- رينيه فايلر (سويسرا) 180 ألف دولار

- مارتن لاسارتي (أورجواي) 125 ألف دولار

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- مارتن يول (هولندا) 120 ألف دولار

- بيسيرو (البرتغال) 100 ألف دولار

- باتريس كارتيرون (فرنسا) 95 ألف دولار

كما أصبح المدرب السويسري "رينيه فايلر" ثاني أغلي مدرب في تاريخ الدوري المصري، بعد الأرجنتيني رامون دياز والذي تولي القيادة الفنية لفريق بيراميدز في الموسم الماضي.

وكان تركي آل الشيخ رئيس نادي بيراميدز أعلن أن راتب "رامون دياز" ومعاونيه خلال عام ونصف مدة تعاقده مع النادي 7 مليون دولار، أي أن المدرب الأرجنتيني كان يتقاضي راتبًا تجاوز الـ 200 ألف دولار شهريًا، وهو راتب لم يحصل عليه أي مدرب أجنبي في تاريخ الكرة المصرية.

الجدير بالذكر أن رينيه فايلر صاحب الـ45 عامًا تولي تدريب عدد من الأندية الأوروبية خلال مشواره التدريبي أبرزها، سانت جالين، وجراسهوبرز زيورخ تحت 16 عامًا، وآراو، ونورنبيرج الألماني، وشفهازون، ولوزيرن، ولم يحقق سوي بطولتين مع نادي أندرلخت (الدوري البلجيكي 2016 / 2017 - كأس السوبر 2017 / 2018).