رياضة | ميتشو يزف خبر سار للناشئين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميتشو يزف خبر سار للناشئين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك مراقبة بعض اللاعبين الناشئين للاعتماد على بعضهم في الفترة المقبلةمن قبل بعض أعضاء الجهاز المعاون.



وكانت المفاجأة بعدم الاقتصار على لاعبي الزمالك فقط ولكن للاعبي الأندية الأخرى لرغبته في التعاقد مع أفضل المواهب في مصر لتحقيق مكاسب فنية وتسويقية منهم في المستقبل حال بيعهم لأي نادي آخر وهو ما يفيد النادي من الناحية المالية.



ويستعد الزمالك لملاقاة بيراميدز يوم الأحد المقبل في نهائي بطولة كأس مصر، بعد تجاوز عقبة الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي للبطولة والفوز بهدف نظيف.

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وكان ميتشو قد تولى تدريب فريق الزمالك بداية من الموسم المقبل بعد رحيل خالد جلال المدير الفني السابق للفريق.

ومن جهة أخرى، يسعى الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك للقضاء على بعض السلبيات قبل بداية الموسم الكروي الجديد حتى تسير الأمور بشكل سليم معه، ويأتي على رأسها مشكلة تسريب التشكيل التي يعاني منها الفريق منذ فترة طويلة وتكررت كثيرًا في الموسم الماضي مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق والذي فشل في علاجها لييأس في نهاية الأمر ويغلق تلك الصفحة لكن الصربي واجه نفس الأزمة في أولى مبارياته أمام ديكاداها الصومالي في إياب الدور التمهيدي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا قبل أن يتلاشي الأمر في المواجهة التالية أمام مصر للمقاصة بكأس مصر ويتعمد إخفاء معالم التشكيل.



الأزمة الثانية متمثلة في فرض سيطرته على اللاعبين الكبار "العتاولة" داخل الفريق لمنع حدوث مشاكل في الموسم الكروي مع ضغط اللقاءات وإمكانية حدوث هزة في النتائج بأي وقت لذلك الأمر الهام بالنسبة له حاليًا الحفاظ على تركيز اللاعبين وأن يتقبل الجميع قراره سواء بمشاركته أساسيًا أو الجلوس على دكة البدلاء أو الاستبعاد النهائي من المباريات وعدم الاعتراض على قراراته لعلمه أن تلك الأمور من الممكن أن تؤثر عليه بشكل سلبي، خاصة أن الفريق مقبل على لقاءات صعبة ومصيرية سواء على صعيد كأس مصر أو دوري أبطال افريقيا.

