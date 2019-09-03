رياضة | كلمة السر في بقاء خالد بوطيب مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلمة السر في بقاء خالد بوطيب مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشترط المغربي خالد بوطيب لاعب فريق الزمالك والحصول على قيمة مستحقاته الكاملة حال رغبة الإدارة في فسخ التعاقد معه.



وتعاقد الزمالك مع بوطيب في يناير من الموسم الكروي المنصرم من نادي مالاتيا سبور التركي مقابل مليون ونصف مليون يورو.



وانتابت اللاعب حالة من الغضب الشديد بسبب الانتقادات التي وجهت له من جانب الجماهير في الفترة الأخيرة والمطالبة برحيله والتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.



وطلب بوطيب الحصول على قيمة مستحقاته كاملة نظير فسخ التعاقد وهو ما قوبل بالرفض من جانب الإدارة ليتم الاستقرار على بقائه مع الزمالك لحين إشعار آخر.

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ويستعد الزمالك لملاقاة بيراميدز يوم الأحد المقبل في نهائي بطولة كأس مصر، بعد تجاوز عقبة الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي للبطولة والفوز بهدف نظيف.



وعلى الجانب الآخر، ظهرت بعض عوامل التشابه بين الصربي ميتشو المدير الفني الحالي لفريق الزمالك والسويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق بعد وضوح بعض الأمور الفنية والشخصية لدى المدرب الصربي ومقارنتها بالسويسري، ويأتي على رأسها الهدوء خلال الوقوف على الخط في المباريات، حيث كان جروس يتمتع بهدوء كبير وعدم العصبية أو الانفعالات سواء في الأهداف أو مع توتر الأجواء وهو ما ينطبق على ميتشو الذي ظهر عليه نفس الطابع خلال المواجهات الماضية للفريق بالهدوء والثقة في النفس وعدم التوتر أو العصبية رغم تعقد مباراة الاتحاد السكندري بالأمس والاحتكام إلى الوقت الإضافي في الدور نصف النهائي لكأس مصر قبل أن ينجح الزمالك في حسم اللقاء لصالحه بهدف نظيف.



الجانب الثاني المشترك بين المدربين هو ثبات التشكيل والرغبة في الحفاظ على نفس القوام الأساسي وعدم إجراء تغييرات إلا في أضيق الحدود وهي السلبية التي واجه بسببها جروس انتقادات لاذعة من جانب الإدارة بسبب تجميد بعض اللاعبين وعدم منحهم الفرصة وتشابه التغييرات في المباريات بشكل كبير وهو ما يظهر على الصربي أيضًا الذي تتكرر حتى تغييراته بنزول إمام عاشور ومصطفى محمد بشكل شبه ثابت بجانب الاعتماد على محمد عبد الشافي ومحمود عبد العزيز في أوقات أخرى بما يعني أن فكرة التدوير والتغيير المستمر في التشكيل لن تحدث وستقصر على مركز أو إثنين فقط لرغبة المدرب في الوصول إلى أفضل شكل خلال الموسم الجديد.

