رياضة | رواتب مدربي الأهلي في عهد الخطيب.. رينيه فايلر "الأغلى" والبدري "الأرخص"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رواتب مدربي الأهلي في عهد الخطيب.. رينيه فايلر "الأغلى" والبدري "الأرخص" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب انتقادات عنيفة خلال الأيام الماضية بسبب الراتب المرتفع الذي سيحصل عليه السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق، والذي تولي القيادة الفنية للمارد الأحمر خلفًا للأورجواياني مارتن لاسارتي والذي تمت إقالته بعد الخروج من دور الـ16 لبطولة كأس مصر على يد فريق بيراميدز.

وذكرت تقارير صحفية أن المدرب رينيه فايلر سوف يحصل علي راتب سنوي بقيمة 2.2 مليون دولار خلال قيادته للأهلي، أي حوالي 180 ألف دولار شهريًا ويعتبر ذلك راتب مرتفع للغاية مقارنة بالسيرة الذاتية الضعيفة للمدرب السويسري بالإضافة لقلة خبراته العربية والإفريقية، وعدم تحقيقه أي إنجازات كبيرة تذكر خلال مشواره التدريبي.





ويعد راتب فايلر مرتفع جدًا مقارنة برواتب مدربي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، وتحديدًا منذ تولي محمود الخطيب ومجلسه مقاليد الحكم داخل القلعة الحمراء في ديسمبر لعام 2017.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير رواتب مدربي الأهلي خلال حقبة مجلس محمود الخطيب:

1- رينيه فايلر "الأغلى"

المدرب السويسري رينيه فايلر سوف يحصل على 2.2 مليون دولار راتبًا سنويًا خلال قيادته للنادي الأهلي، وتري الجماهير الحمراء أنه راتب كبير مقارنة بالسيرة الذاتية الضعيفة للمدرب، وقاد "فايلر" عدة أندية خلال مشواره التدريبي، أبرزها سانت جالين، وشفهازون، وجراسهوبرز، ولوزيرن في سويسرا، وكذلك فريق نورنبيرج الألماني، وأندرلخت البلجيكي.

ولم يحقق فايلر خلال مشواره التدريبي سوي بطولتي الدوري البلجيكي وكأس السوبر خلال قيادة فريق أندرلخت، وفي آخر محطاته التدريبية مع فريق لوزيرن السويسري قاده في 26 مباراة، فاز في 11، وخسر 14، وتعادل في مباراة وحيدة.

2 - مارتن لاسارتي

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مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للأهلي وصاحب التجربة التدريبية المُخيبة مع الفريق الأحمر، كان يحصل على راتب شهري 125 ألف دولار خلال قيادته للفريق في الموسم الماضي، وكان هذا الراتب مبالغ فيه أيضًا خاصة أن المدرب الأوروجوياني لم يكن يمتلك سيرة ذاتية قوية أو إنجازات كبيرة حتي يحصل على هذا المبلغ.

وقدم مارتن لاسارتي تجربة سيئة تحت قيادة الأهلي رغم تتويجه بلقب الدوري المصري الممتاز، لكنه خرج من بطولة كأس مصر علي يد فريق بيراميدز بعد الخسارة بهدف دون مقابل.

كما ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا من الدور ربع النهائي بعدما تلقي هزيمة ثقيلة أمام فريق ماميلودي صن داونز الإفريقي.

3- باتريس كارتيرون

المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون والذي تولي القيادة الفنية للنادي الأهلي خلفًا لـ حسام البدري، كان يتقاضي راتبًا شهريًا 95 ألف دولار خلال قيادته للمارد الأحمر.

وفشل في التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد خسارته 3-0 أمام الترجي التونسي في إياب نهائي البطولة، وكان فائزًا في لقاء الذهاب 3-1، كما ودع الفريق تحت قيادته البطولة العربية من دور الـ16 علي يد الوصل الإماراتي.

4- حسام البدري

كان يتقاضي حسام البدري راتبًا شهريًا 250 ألف جنيه خلال عهد المجلس السابق برئاسة محمود طاهر، وتم زيادة راتبه فيما بعد ليصل إلى 400 ألف جنيه، ووصل راتب "البدري" في حقبة مجلس محمود الخطيب لـ500 ألف جنيه.

ونجح حسام البدري خلال ولايته التدريبية الثالثة مع الأهلي التتويج بـ 4 ألقاب (الدوري المصري "مرتين" - كأس مصر - كأس السوبر المصري)، وودع منافسات البطولة العربية من الدور نصف النهائي، وخسر نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي، بينما رحل بعد نتائجه المتواضعة في نسخة البطولة الإفريقية 2018.