رياضة | 8 أخطاء كارثية ارتكبها ريال مدريد في انتقالات صيف 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 8 أخطاء كارثية ارتكبها ريال مدريد في انتقالات صيف 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال نادي ريال مدريد محل قلق كبير لجماهيره حتى مع نهاية سوق الانتقالات الصيفية التي انتهت مع الساعات الأخيرة من يوم أمس الإثنين والموافق 2 سبتمبر، لم تنجح الإدارة المدريدية في حسم صفقات ثقيلة باستثناء جلب إيدين هازارد من تشيلسي.

وكانت صفقات نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية كالآتي: "إيدين هازارد، فيرلاند ميندي، إيدير ميليتاو، رودريجو ولوكا يوفيتش" وجميعها صفقات لم تنل استحسان الجماهير المدريدية باستثناء هازارد بالتأكي وهو حلم لجماهير أي نادٍ.

ورصدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أبرز 8 أخطاء وقع فيها نادي ريال مدريد وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المنتهية:

1- ثورة زائفة:

كان نادي ريال مدريد 2019-2020 قد وعد جماهيره بعمل ثورة وتغييرات منتظرة في تشكيلة الفريق التي لم تشهد تغييرات منذ عام 2014 ولم يوقع الملكي مع صفقات قوية خلال فترة الميركاتو الصيفي ما عدا البلجيكي إيدين هازارد.

2- الإسراف في الإنفاق:

صرف نادي ريال مدريد خلال فترة الميركاتو الصيفي مبلغ 305 ملايين يورو بضم ستة لاعبين (إيدين هازارد، لوكا يوفيتش، فيرلاند ميندي، إيدير ميليتاو، رودريغو وكوبو)، ولكن مدى الاستفادة من الأموال المدفوعة باتت موضع شك!

3- عدم الاستفادة من لاعبين أسعارهم أقل:

لم يبقي ريال مدريد القدرة على هؤلاء في قائمته؛ سيرجيو ريغيلون وماريو هيرموسو ومارتن أوديجارد أو بابلو سارابيا، فهؤلاء الشباب "جائعون" لإثبات أنفسهم مع النادي الملكي لكن تم التفريط فيهم بشكل غير مفهوم.

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4- عدم التوقيع مع أولوية المدرب:

لم تستطع الإدارة المدريدية أن توقع مع الفرنسي بول بوجبا الذي أصر عليه مواطنه مدرب الفريق الأبيض زين الدين زيدان، نظراً لأنه يملك قدرات ومهارات في خط الوسط تفوق الثلاثي (لوكا مودريتش وكاسميرو وتوني كروس).

5- فشل إبعاد "المنبوذين":

لم يكن زين الدين زيدان يريد الإبقاء على الثنائي جاريث بيل والكولومبي خاميس رودريجيز ولكن الفرنسي الآن ليس لديه بول بوجبا وبالتالي سيحاول الاستفادة من الثنائي الذين لم يرغب في الابقاء عليها.

6- غياب بدلاء الوسط:

يملك ريال مدريد في خط الوسط 4 لاعبين فقط وهم؛ "مودريتش وكروس وكاسميرو وفالفيردي" وبالتالي أي لاعب آخر فهو يميل للناحية الهجومية ويصعب الاعتماد عليه تحت أي ظرف.

7- غياب بديل كاسميرو:

لا يملك ريال مدريد بديل لكاسميرو في مركز خط الوسط الدفاعي خاصةً مع رحيل لورينتي ولا يمكن أن يكون توني كروس بفعالية أفضل في هذا المركز من الثنائي الآخر "لورينتي وكاسميرو".

8- استمرار الاعتماد على فاران وكاسميرو:

لم يحدث ريال مدريد تغييرات ملموسة في مركز خط الوسط فلايزال الملكي يعتمد على فاران وراموس وكارفخال ومارسيلو ورغم قدوم إيدير ميليتاو لكن حتى مع عدم ظهوره الأول حتى الآن يتوقع ألا تكون له بصمة واضحة.