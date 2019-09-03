رياضة | "الفيفا" يختار الخطيب وأبوتريكة ضمن أعظم 48 أسطورة عبر التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الفيفا" يختار الخطيب وأبوتريكة ضمن أعظم 48 أسطورة عبر التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن موقع (IFFHS) لتاريخ واحصاءات كرة القدم عن أختيار رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب ولاعب النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة من مصر ضمن أعظم 48 لاعب كأساطير للعبة عبر التاريخ.

ونشر موقع "IFFHS" للأرقام والإحصاء الأساطير الأبرز في كل دولة وكان لهم التأثير مع منتخباتهم الوطنية في قائمة مكونة من 48 لاعب أسطورة تضمنت في أول مركزين : بيليه ، رونالدو ، زيكو (البرازيل) وبيكينباور ، جيرد مولر، لوثر ماتياس (ألمانيا).

وجاءت القائمة كاملة كالتالي:

-البرازيل

المهاجم بيليه البرازيل

لاعب خط الوسط زيكو البرازيل

لاعب الوسط جارينشا البرازيل

المهاجم رونالدو البرازيل

-ألمانيا

المدافع بيكنباور ألمانيا

المهاجم جيرد مولر ألمانيا

لاعب الوسط لوثار ماتياس ألمانيا

-هولندا

لاعب الوسط (يوهان كرويف) هولندا

المهاجم ماركو فان باستن هولندا

لاعب الوسط رود جوليت أون هولندا

-انجلترا

لاعب الوسط بوبي انجلترا

لاعب خط الوسط ديفيد بيكهام انجلترا

المهاجم ستانلي ماثيوز انجلترا

-الارجنتين

لاعب خط الوسط مارادونا الأرجنتين

المهاجم ألفريدو ستيفانو دي ستيفانو الأرجنتين

-الصين

المهاجم هاو هايدونغ الصين

المدافع سون جيهاي الصين

-مصر

المهاجم محمود الخطيب (بيبو) مصر

لاعب الوسط محمد أبو تريكة مصر

-فرنسا

لاعب خط الوسط ميشيل بلاتيني فرنسا

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لاعب خط الوسط زين الدين زيدان فرنسا

-المكسيك

حارس المرمى أنطونيو كارباجال المكسيك

المهاجم سانشيز المكسيك

-البرتغال

المهاجم أوزيبيو البرتغال

لاعب خط الوسط لويس فيجو البرتغال

-ايطاليا

حارس المرمى دينو زوف ايطاليا

لاعب خط الوسط روبرتو باجيو إيطاليا

- باقي الدول

المهاجم رباح ماجر الجزائر

المهاجم روجر ميلا الكاميرون

المهاجم فيرينك بوشكايس المجر

المهاجم بوتيا الهند

المهاجم علي دائي إيران

لاعب خط الوسط هيديتوشي ناكاتا اليابان

المهاجم تسشا بوم جمهورية كوريا

المهاجم جاسم يعقوب سلطان البصارة الكويت

المهاجم جورج وياه ليبيريا

المهاجم وينتون آلان واي نيوزيلندا

المهاجم كانو نيجيريا

حارس المرمى شيلافيرت باراجواي

حارس المرمى ليف ياشين روسيا الاتحادية

المهاجم ماجد عبد الله السعودية

المهاجم باكو أسبانيا

المهاجم هاكان شكور تركيا

المهاجم أوله فولوديميروفيتش بلوخين أوكرانيا

المهاجم بيبي أوروجواي

لاعب خط الوسط لاندون تيموثي دونوفان الولايات المتحدة الامريكية

المدافع لوكاس راديبي جنوب إفريقيا

لاعب خط الوسط ريان جيجز ويلز