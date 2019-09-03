رياضة | رينيه فايلر وفضيحة "لوزيرن".. خبابا وأسرار مدرب الأهلي الجديد (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينيه فايلر وفضيحة "لوزيرن".. خبابا وأسرار مدرب الأهلي الجديد (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتابت حالة من التوتر والقلق جماهير الأهلي بعد الإعلان عن المدير الفني الجديد، السويسري رينيه فايلر.

رحلة البحث عن مدرب جديد للأهلي

بدأت رحلة البحث عن المدير الفني فور إعلان إقالة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق علي خلفية الهزيمة التي مني بها الأهلي أمام بيراميدز في بطولة كأس مصر من دور الستة عشر.

وخلال رحلة البحث ، عرض مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عشرات الأسماء من مدربين متعددي الجنسيات في الوقت الذي كان يتولي إدارة الفريق فنيا بشكل مؤقت محمد يوسف.

رينيه فايلر صاحب السيرة الذاتية المتواضعة

وبعد رحلة البحث والتخمين، أعلن مجلس إدراة النادي الأهلي عن اسم المدير الفني الجديد وجنسيته، إنه السويسري رينيه فايلر صاحب السيرة الذاتية المتواضعة.

رئيس نادي لوزيرن يحرج فايلر

رئيس نادي لوزيرن قال لفايلر عندما قرر الإطاحة به من تدريب الفريق: "لم أعد مضطرا لأن أدفع مرتبا مكونا من ستة أصفار لرينيه"، في إشارة منه إلى الحالة التي وصل إليها النادي تحت قيادة السويسري وغضبه من النتائج في تلك الفترة.

السيرة الذاتية كما أعلنها الأهلي عند التعاقد مع فايلر:

حصل مع أراو علي Swiss Challenge League موسم 12-13 وصعد ل Swiss Super League Advertisements • حقق نتائج مميزة مع أراو ابرزها الفوز علي زيورخ 5-1, جراسهوبرز 4-0, لوزيرن 4-2 • حصل مع نورنبرج الألماني علي المركز الثالث في دوري 2. Bundesliga موسم 15-16 و تأهل الي Bundesliga Playoffs (ثاني اقوي هجوم في الدوري ٦٨ هدف) • حقق نتائج مميزه مع نورنبرج ابرزها الفوز علي يونيون برلين 6-2, لايبزج 3-1, دوسلدورف 5-1,سانت باولي 4-0 • حصل مع اندرلخت علي الدوري البلجيكي 16-17 (الدوري الوحيد الذي حصل عليه اندرلخت خلال اخر 5 سنوات) وأقوي خط هجوم في الدوري بعد احراز الفريق ٦٧ هدف • حصل مع اندرلخت علي كأس السوبر البلجيكي 2017 • تأهل مع اندرلخت الي دور الثمانية في الدوري الأوروبي 16-17 • حصل علي جائزة افضل مدرب في بلجيكا 2017 • حقق نتائج مميزه مع اندرلخت في الدوري الأوروبي ابرزها الفوز علي سلافيا براج 3-0 في الذهاب و نفس النتيجه في العوده و الفوز علي ماينز الألماني 6-1 و زينيت الروسي 2-0 و التعادل مع مانشستر يوناتد 1-1 في الذهاب و نفس النتيجه في العوده في دور الثمانية قبل الخروج بهدف في الوقت الإضافي •انهي الدور الاول مع لوزيرن في المركز الرابع متساويا مع زيورخ و رحل بعد خلافات مع الإدارة

رينيه فايلر وفضيحة "لوزيرن".. خبابا وأسرار مدرب الأهلي الجديد (فيديو)

لكن ومع كل هذا نود أن نطلعكم على المزيد والمزيد من السيرة الذاتية للمدرب وأمور أخرى يمكنكم الاستمتاع بها من خلال الفيديو التالي: