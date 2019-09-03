رياضة | الخطيب يكلف رينيه فايلر بمهمة خاصة.. وثلاثي الأهلي في خطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطيب يكلف رينيه فايلر بمهمة خاصة.. وثلاثي الأهلي في خطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بمنح فايلر تقرير شامل عن المهاجمين الثلاثة المغربي وليد أزارو ، ومروان محسن وصلاح محسن من أجل الاطمئنان على حالتهم تحديد مصيرهم في الفترة القادمة.
ويبدو أن ملف المهاجم الأجنبي سيكون هو الشغل الشاغل للمدرب الجديد خاصة في ظل العقم التهديفي لدى الثلاثي الحالي، حيث يعاني أزارو من أزمة في إهدار الفرص السهلة أمام المرمى.
بات النيجيري جونيور أجايي مهاجم فريق الكرة بالنادي الأهلي مهدد بالرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير بعد فرمان لجنة التخطيط برئاسة طه إسماعيل.
ويمر جونيور أجايي لاعب فريق النادي الأهلي بمرحلة من التجاهل داخل الفريق منذ عهد مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق الأحمر ابتعد بسببها عن المشاركة في المباريات المحلية والإفريقية وبات مهدد بالرحيل عن المارد الأحمر.
لجنة التخطيط للكرة بالقلعة الحمراء برئاسة طه إسماعيل استقر على رحيل أجايي عن الفريق الأحمر من أجل إفساح المجال للتعاقد مع مهاجم إفريقي سوبر في الميركاتو الشتوي وتدعيم الفريق في الفترة القادمة.
وجاء ذلك من جانب لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي بعد فشل لجنة التعاقدات بالنادي الأحمر برئاسة أمير توفيق في تسويق المغربي وليد أزارو في الدوريات العربية أو الأورويبة للتعاقد مع مهاجم إفريقي جديد، لتستقر اللجنة على ضرورة التخلص من النيجيري جونيور أجايي في الميركاتو الشتوي بدلًا من أزارو الذي سيحصل على فرصة جديدة حتى يناير من أجل تسويقه وبيعه في المستقبل.
وترفض لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل بقاء أجايي مع الفريق بسبب أزماته الكثيرة وتراجع مستواه الفني مع الفريق الأحمر والتفرغ للبحث عن عروض عربية وأوروبية للرحيل عن الأهلي في الموسم المقبل بسبب تجميده على مقاعد البدلاء.