رياضة | الخطيب يكلف رينيه فايلر بمهمة خاصة.. وثلاثي الأهلي في خطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطيب يكلف رينيه فايلر بمهمة خاصة.. وثلاثي الأهلي في خطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على وضع صفقة المهاجم الأجنبي في يد المدرب الجديد، السويسري رينيه فايلر.

وقام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بمنح فايلر تقرير شامل عن المهاجمين الثلاثة المغربي وليد أزارو ، ومروان محسن وصلاح محسن من أجل الاطمئنان على حالتهم تحديد مصيرهم في الفترة القادمة.

ويبدو أن ملف المهاجم الأجنبي سيكون هو الشغل الشاغل للمدرب الجديد خاصة في ظل العقم التهديفي لدى الثلاثي الحالي، حيث يعاني أزارو من أزمة في إهدار الفرص السهلة أمام المرمى.