رياضة | محمد فاروق يقترب من لجنة الحكام بالجبلاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد فاروق يقترب من لجنة الحكام بالجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم العديد من أسماء الحكام الدوليين للعمل في اللجنة في الموسم الجديد.

وأعلنت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني منذ أيام تعيين الحكم الدولي السابق جمال الغندور رئيسًا للجنة الحكام بشكل رسمي عقب رحيل مجلس هاني أبوريدة وعصام عبد الفتاح رئيس اللجنة السابق وعضو المجلس.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن محمد فاروق الحكم الدولي السابق بات على أعتاب الانضمام إلى أعضاء لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور، والتي من المنتظر الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة بشكل رسمي من جانب الغندور.

وحرص جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالجبلاية على إجراء اتصال هاتفي مع محمد فاروق، في الساعات الماضية، لمعرفة موقفه من التواجد ضمن أعضاء لجنة الحكام بالجبلاية، في الفترة المقبلة قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

ويذكر أن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام يقوم في الوقت الحالي باختيار بعض الحكام السابقين، للانتهاء من تشكيل لجنة الحكام، لعرضها على اللجنة الخماسية تمهيدًا لاعتماده في الساعات القادمة.

جمال الغندور يعود لرئاسة لجنة الحكام بعد 3 سنوات

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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى خلال إجتماعه الذى أقيم أمس "الأربعاء" وإمتد حتى الساعات الأولى من صباح الخميس عن رحيل رئيس لجنة الحكام سمير محمود عثمان بعد فترة قصيرة قضاها كرئيس للجنة.

وأعلن اتحاد الكرة فى بيان رسمى عن تعيين جمال الغندور الحكم الدولى السابق كرئيس للجنة الحكام وعلى أن يقوم بالتشكيل المقترح للجنة وعرضها على مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى فى الإجتماع المقبل.

ويعد جمال الغندور أحد الحكام الكبار فى تاريخ الكرة المصرية والذى مثل مصر فى المحافل الدولية وقام بتحكيم أكثر من 250 مباراة بالدورى المصري وقام بتمثيل مصر فى 4 بطولات لكأس الأمم الأفريقية أدار خلالها 11 مباراة أبرزها نهائي كاس الامم عام 2002 بمالى ومباراة نصف نهائي مرتان بجنوب أفريقيا عام 1996 وبنيجيريا عام 2000 وادار افتتاح بطولة 1998 بوركينافاسو والتى توجت بها مصر.

وشارك في كأس العالم 1998 والذى أقيم فى فرنسا أدار ثلاثة مباريات اهمها مباراة الدور ربع النهائي بين البرازيل والدنمارك وشارك فى كأس العالم للقارات عام 2001 وادار مبارتان الافتتاح والدور قبل النهائي بين البرازيل وفرنسا وشارك فى كأس العالم عام 2002 وأدار ثلاثة مباريات منهامباراة الدور ربع النهائي بين كوريا وإسبانيا وقد حكم أيضا في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2000 في بلجيكا وهولند.

وكان جمال الغندور قد تولى رئاسة لجنة الحكام من قبل وتحديدًا فى 30 يناير 2016 ولكنه لم يستمر طويلًا وقدم إستقالته ولكن فى أغسطس 2016 قرر جمال الغندور إستقالته من المنصب.

ويذكر أن سمير محمود عثمان الحكم الدولى السابق قد تم تعيينه من قبل ثروت سويلم المدير التنفيذى للاتحاد المصري لكرة القدم السابق والذى كان قائم بأعمال رئاسة اتحاد الكرة بعد إستقالة المجلس السابق والذى كان يترأسه هانى أبوريدة.

ولم يستمر سمير عثمان سوى 19 يوم بعد تعيينه يوم 10 أغسطس الجارى حنى يتم الإستقرار من قبل اللجنة الخماسية التى يترأسها عمرو الجناينى على الإستعانة بجمال الغندور.