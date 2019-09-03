انت الان تتابع مورينو يرحب بالتخلي عن منصبه من أجل صديقه إنريكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

روبرت مورينو مدرب إسبانيا

رحب روبرت مورينو مدرب إسبانيا اليوم الثلاثاء بالتخلي عن منصبه إذا رغب لويس إنريكي في العودة للمنتخب الوطني لكرة القدم بعد أن استقال للبقاء بجوار ابنته التي توفيت الأسبوع الماضي بعد صراع مع السرطان.

واستقال إنريكي في يونيو حزيران الماضي لقضاء المزيد من الوقت مع ابنته تشانا (9 سنوات) والتي توفيت بسبب نوع نادر من سرطان العظام يوم الخميس الماضي.

وعمل مورينو مساعدا للمدرب إنريكي ويستعد لقيادة إسبانيا لأول مرة منذ تعيينه رسميا بعد أن سبق أن قاد الفريق في ثلاث مباريات خلال فترة غياب سلفه.

وقال مورينو في مؤتمر صحفي "لويس صديق والصداقة لها أولوية. إذا أراد العودة لقيادة المنتخب فسيسعدني أن أكون بجانبه وأعمل معه".

Advertisements

وستواجه إسبانيا منتخب رومانيا يوم الخميس قبل أن تستضيف جزر الفارو في خيخون يوم الأحد في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2020.

وأضاف مورينو "كان أسبوعا صعبا. سنحاول تلطيف الأجواء في خضم هذه الأحداث الحزينة. إنه الأمر الوحيد الذي يمكننا القيام به".

وتتصدر إسبانيا مجموعتها السادسة برصيد أربعة انتصارات من أربع مباريات.