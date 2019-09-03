ارسنال مستاء لعدم رحيل موستافي في الميركاتو الصيفي

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

كشفت صحيفة ذا صن البريطانية، أن نادي أرسنال الانكليزي مستاء لعدم التخلص من الألماني شكودران ​موستافي​ قبل غلق نافذة الانتقالات.



واضافت الصحيفة البريطانية، ان اوناي ايمري مدرب الغانرز كان يرغب برحيل صاحب الـ 27 عامًا هذا الصيف، بعد خروجه من حساباته للموسم الحالي.

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وكان النادي اللندني قد نجح في التعاقد مع ديفيد لويز من تشيلسي مقابل 8 مليون استرليني، ليضع موستافي خارج التشكيلة هذا الموسم.

وأشارت صحيفة ذا صن، أن النادي اللندني كان حريصًا على تقليص فاتورة الأجور ببيع اللاعب، وعلى الرغم من اهتمام بعض الأندية بخدماته، الا انه لم يصل اي عرض رسمي لرحيله.

يذكر أن موستافي شارك مع أرسنال في 40 مباراة الموسم الماضي في جميع المسابقات، سجل خلالهم ثلاثة أهداف.