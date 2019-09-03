رسمياً.. الجزائري حليش يعتزل اللعب الدولي

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

أعلن ​جمال بلماضي​، مدرب ال​منتخب الجزائر​ي، عن اعتزال رفيق حليش مدافع فريق مريرينسي البرتغالي، اللعب الدولي.



وقال بلماضي، إن حليش سيشارك للمرة الاخيرة مع المنتخب الجزائري يوم 9 ايلول الجاري، وذلك في المباراة الودية المقررة أمام ضيفه البنيني.

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ولعب حليش (33 عاما)، 40 مباراة مع المنتخب الجزائري سجل خلالها 3 أهداف، وشارك مع المنتخب ببطولة كأس العالم في نسختي 2010 و2014، كما توج معه بلقب كأس أمم أفريقيا 2019.

وشارك حليش ضمن التشكيلة الأساسية للمرة الأولى في المباراة التي تعادل فيها المنتخب سلبيا مع نظيره الرواندي.