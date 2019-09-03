رسميا: راين كينت ينتقل إلى رينجرز

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

أعلن نادي ​رينجرز​ عن تعاقده مع اللاعب راين كينت من ​ليفربول​ في صفقة لمدة أربع سنوات، بلغت قيمتها 7.5 مليون جنيه إسترليني.

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ويعود اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا إلى إبروكس بعد فترة إعارة ناجحة في العام الماضي فاز خلالها بجائزة أفضل لاعب شاب للعام.

وقال كينت: "انا مسرور بعودتي إلى هنا. لقد كان صيفًا طويلًا جدًا، كان من المحتمل حدوث الكثير من الأشياء لكنني مسرور لوجودي هنا. لن أكذب، لقد كانت الأمور صعبة للغاية خلال فصل الصيف، لكنني شخص قوي عقليا".