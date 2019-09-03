شكرا لقرائتكم إذاعة تونسية: مكالمة ساسى والنقاز سر استمرارهما مع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت إذاعة "ديوان إف إم" التونسية، كواليس موافقة الاتحاد التونسى لكرة القدم على الطلب، الذى تقدم به نادى الزمالك من أجل الاحتفاظ بخدمات الثنائى التونسى فرجانى ساسى وحمدى النقاز.

وذكرت الإذاعة، أن الاتحاد التونسى لكرة القدم، وبالتشاور مع الجهاز الفنى لمنتخب تونس بقيادة منذر الكبير وافق على بقاء الثنائى فرجانى ساسى وحمدى النقاز مع الزمالك وعدم السفر إلى تونس للانضمام إلى معسكر "نسور قرطاج".

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وأضافت الإذاعة أن الثنائى فرجانى ساسى وحمدى النقاز أجرى اتصالا هاتفياً مع الاتحاد التونسى لكرة القدم والجهاز الفنى لمنتخب "نسور قرطاج"، من أجل الموافقة على رغبتهما بالاستمرار مع الزمالك.

ويخوض منتخب تونس مباراتين وديتين أمام موريتانيا وكوت ديفوار يومى 6 و10 سبتمبر الجارى، ضمن استعدادات "نسور قرطاج" للمشاركة فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.

وقرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تحديد يوم الأحد المقبل الموافق 8 سبتمبر الحالى، موعدا لنهائى بطولة كأس مصر بين فريقى الزمالك وبيراميدز، على أن يحدد ملعب المباراة وموقف الحضور الجماهيرى على ضوء الموافقات الأمنية.