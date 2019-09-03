شكرا لقرائتكم الزمالك وبيراميدز .. صرف مكافأة الوصول لنهائى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو بيراميدز، صرف مكافأة الصعود للمباراة النهائية فى بطولة الكأس للاعبيه، بعد الفوز على بتروجت فى الدور نصف النهائى بثنائية نظيفة، فى المواجهة التى أقيمت أمس الاثنين على ملعب بتروسبورت.

ويأمل مسئولو بيراميدز فى تحفيز اللاعبين قبل مواجهة الزمالك المرتقبة، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل فى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر.

وأثنى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز، على أداء لاعبيه أمام بتروجت، خاصة أن المباراة جاءت بعد 48 ساعة من آخر لقاء خاضه الفريق، وفاز بيراميدز على بتروجيت بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما مساء الاثنين الماضى باستاد بتروسبورت، ليواجه الزمالك فى نهائى كأس مصر.

وأكد ديسابر أنه فخور بأداء لاعبيه وفريقه استحق الفوز على بتروجيت، مشيرًا إلى أن فترة التعايش مع بيراميدز منذ توليه المهمة الفنية لم تستغرق وقت طويل نظرًا لخبراته السابقة فى الدورى المصرى، وعن مواجهة الزمالك فى نهائى كأس مصر، قال ديسابر، أن فرص بيراميدز والزمالك فى الحصول على الكأس متساوية، مؤكدًا أنه سعيد بمواجهة الفريق الأبيض فى المباراة النهائية.