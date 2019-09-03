الزمالك وبيراميدز .. هذا الثلاثى يثير رعب ميتشو قبل نهائى كأس مصر...

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جدة - عمرو شويل الزمالك وبيراميدز قمة جديدة فى نهائي كأس مصر
الزمالك وبيراميدز مواجهة مصيرية منتظرة، فى نهائى مسابقة كأس مصر، والمقرر لها يوم الأحد المقبل، بعد أن تأهل الفريق الأبيض على حساب الاتحاد السكندرى، وتأهل الفريق السماوى على حساب بتروجت.
الزمالك وبيراميدز ورعب ميتشو من هذا الثلاثى
ويخشى الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك، من خطورة ثلاثى هجوم فريق بيراميدز الغانى جون أنطوى، والبوركينى أريك تراورى، وإسلام عيسى، خاصة وأن هؤلاء اللاعبين يمثلون القوة الضاربة لمنافس القلعة البيضاء، فى نهائي مسابقة كأس مصر، حيث يتميزون بحالة كبيرة من الانسجام والتجانس بينهما، مما يمثل خطورة على دفاع الأبيض.
الزمالك وبيراميدز فى عيون ميتشو
وقبل مباراة الزمالك وبيراميدز يعكف الجهاز الفني للأبيض فى الوقت الحالى بقيادة الصربى ميتشو، على مشاهدة بعض المباريات المسجلة للمنافس فى نهائي كأس مصر تحت قيادة الفرنسى ديسابر، لتحديد نقاط القوة وكيفية التعامل معاها، وكذلك نقاط الضعف وكيفية استغلالها.
الزمالك وبيراميدز ومشوار الأبيض للنهائي
قبل مباراة الزمالك وبيراميدز، تأهل الأبيض إلى نهائى بطولة كأس مصر، بعد فوزه على فريق مركز شباب منيه سمنود بهدف دون رد، فى إطار منافسات دور الـ32 من المسابقة، ثم تخطى عقبة الإنتاج الحربى والفوز عليه بهدفين دون رد فى دور الـ16، وأخيرًا الفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد، أحرز عبد الله جمعة، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد برج العرب، ضمن منافسات دور ربع النهائى من البطولة المحلية وأخيراً فوزه على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف فى نصف النهائى.
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