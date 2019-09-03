شكرا لقرائتكم الزمالك وبيراميدز .. هذا الثلاثى يثير رعب ميتشو قبل نهائى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك وبيراميدز قمة جديدة فى نهائي كأس مصر



الزمالك وبيراميدز مواجهة مصيرية منتظرة، فى نهائى مسابقة كأس مصر، والمقرر لها يوم الأحد المقبل، بعد أن تأهل الفريق الأبيض على حساب الاتحاد السكندرى، وتأهل الفريق السماوى على حساب بتروجت.

الزمالك وبيراميدز ورعب ميتشو من هذا الثلاثى



ويخشى الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك، من خطورة ثلاثى هجوم فريق بيراميدز الغانى جون أنطوى، والبوركينى أريك تراورى، وإسلام عيسى، خاصة وأن هؤلاء اللاعبين يمثلون القوة الضاربة لمنافس القلعة البيضاء، فى نهائي مسابقة كأس مصر، حيث يتميزون بحالة كبيرة من الانسجام والتجانس بينهما، مما يمثل خطورة على دفاع الأبيض.

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الزمالك وبيراميدز فى عيون ميتشو



وقبل مباراة الزمالك وبيراميدز يعكف الجهاز الفني للأبيض فى الوقت الحالى بقيادة الصربى ميتشو، على مشاهدة بعض المباريات المسجلة للمنافس فى نهائي كأس مصر تحت قيادة الفرنسى ديسابر، لتحديد نقاط القوة وكيفية التعامل معاها، وكذلك نقاط الضعف وكيفية استغلالها.

الزمالك وبيراميدز ومشوار الأبيض للنهائي

