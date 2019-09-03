الزمالك وبيراميدز .. الأبيض يلغي الراحة ويستعد لنهائى الكأس مبكرا...

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جدة - عمرو شويل الزمالك وبيراميدز .. الأبيض يلغي الراحة

الزمالك وبيراميدز قرر الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، عدم منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية، اليوم، الثلاثاء، على أن يبدأ الاستعدادات مبكرًا لمواجهة بيراميدز فى نهائى الكأس. الزمالك وبيراميدز الزمالك وبيراميدز .. وبدوره تواصل الجهاز الفنى للزمالك مع اللاعبين لابلاغهم بخوض التدريبات الجماعية فى الثامنة مساء اليوم، على ملعب النادى بميت عقبة، استعدادًا لمواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل، فى نهائى الكأس. الزمالك وبيراميدز .. لاشعار للراحة Advertisements الزمالك وبيراميدز وعدل الزمالك عن ألغاء الراحة اليوم بعد إعلان إتحاد الكرة عن موعد نهائى كأس مصر يوم الأحد المقبل . الزمالك وبيراميدز الزمالك وبيراميدز مواجهة مصيرية منتظرة، فى نهائى مسابقة كأس مصر، والمقرر لها يوم الأحد المقبل، بعد أن تأهل الفريق الأبيض على حساب الاتحاد السكندرى، وتأهل الفريق السماوى على حساب بتروجت. الزمالك وبيراميدز .. هجوم الأهرام يرعب ميشتو الزمالك وبيراميدز .. ويخشى الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك، من خطورة ثلاثى هجوم فريق بيراميدز الغانى جون أنطوى، والبوركينى أريك تراورى، وإسلام عيسى، خاصة وأن هؤلاء اللاعبين يمثلون القوة الضاربة لمنافس القلعة البيضاء، فى نهائي مسابقة كأس مصر، حيث يتميزون بحالة كبيرة من الانسجام والتجانس بينهما، مما يمثل خطورة على دفاع الأبيض. الزمالك وبيراميدز الزمالك وبيراميدز

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