شكرا لقرائتكم فايلر يعتمد على نفسه فقط داخل الأهلي .. أقرأ التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، الاعتماد على نفسه فقط، فى ملف تقييم لاعبي القلعة الحمراء الحاليين، لتحديد دور كل لاعب خلال مباريات الموسم الكروي الجديد.

رينيه فايلر يستلم تقرير عن لاعبي الأهلي



ويستلم رينيه فايلر، تقريرا شاملا عن كافة لاعبي الأهلي، خلال الساعات القليلة القادمة، عن طريق الجهاز الفني السابق، وتحديدا محمد يوسف المدرب العام والذى تولي المهمة بشكل مؤقت لحين تولي المدرب السويسرى المسئولية خلال الساعات الأخيرة.

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وتحدث رينيه فايلر مع لاعبي الأهلي، حول معاييره لتقييم مستوي اللاعبين، مؤكدا أنه لن يعتمد فقط على التقارير المقدمة له، مشددا على أنه لن يعتمد على أحد سوى نفسه فى تقييم جميع اللاعبين، وذلك سيكون من خلال مشاهدتهم فى أرضية الملعب سواء فى التدريبات أو المباريات القادمة.

رينيه فايلر يطلب إقامة ودية للأهلي



وطلب رينيه فايلر من الجهاز الإداري للنادي الأهلي، إقامة مباراة ودية خلال الساعات القليلة القادمة، بهدف الوقوف على مستوي كافة اللاعبين، قبل استقرار المدرب السويسري على التشكيل الرسمي فى أولي مبارياته أمام بطل غينيا الأستوائية فى دور الـ32 لدوري أبطال أوروبا والمقرر له يوم 14 سبتمبر الجاري.