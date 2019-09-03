شكرا لقرائتكم بعثة اتحاد المصارعة تسافر مضطرة بطيران رجال أعمال " بيزنس"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حجز اتحاد المصارعة برئاسة عصام النوار ، مضطرا تذاكر طيران رجال أعمال " بيزنس" للاعبى المنتخب المقرر مشاركته فى بطولة العالم التى تقام بكازاخستان فى الفترة من 12 إلى 18 سبتمبر الجارى .

وتسبب التأخير فى اجراءات حجز تذاكر الطيران الاقتصادى، إلى عدم توافر طيران يتناسب مع امكانيات الاتحاد ، فمما استدعاه إلى اللجوء الى حجز تذاكر بيزنس لحل الأزمة .

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وتخلف محمد مصطفى عن السفر مع المنتخب بسبب إصابته فى الكتف، أثناء مشاركته فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب.

فيما تضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من خالد فزاع، سامي أمين، عمرو رضا، مدرب فرج عبد الرازق، وعلى مستوى البنات تشارك سمر حمزة ، وفيما يخص الرومانية فيلعب هيثم فهمي، محمد إبراهيم كيشو، عبداللطيف منيع، حسن حسن، والمدرب حسام مصطفى.