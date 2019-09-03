- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم بعثة اتحاد المصارعة تسافر مضطرة بطيران رجال أعمال " بيزنس"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتسبب التأخير فى اجراءات حجز تذاكر الطيران الاقتصادى، إلى عدم توافر طيران يتناسب مع امكانيات الاتحاد ، فمما استدعاه إلى اللجوء الى حجز تذاكر بيزنس لحل الأزمة .
وتخلف محمد مصطفى عن السفر مع المنتخب بسبب إصابته فى الكتف، أثناء مشاركته فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب.
فيما تضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من خالد فزاع، سامي أمين، عمرو رضا، مدرب فرج عبد الرازق، وعلى مستوى البنات تشارك سمر حمزة ، وفيما يخص الرومانية فيلعب هيثم فهمي، محمد إبراهيم كيشو، عبداللطيف منيع، حسن حسن، والمدرب حسام مصطفى.
كانت هذه تفاصيل خبر بعثة اتحاد المصارعة تسافر مضطرة بطيران رجال أعمال " بيزنس"... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.