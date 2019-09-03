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بعثة اتحاد المصارعة تسافر مضطرة بطيران رجال أعمال " بيزنس"...

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جدة - عمرو شويل حجز اتحاد المصارعة برئاسة عصام النوار ، مضطرا تذاكر طيران رجال أعمال " بيزنس" للاعبى المنتخب المقرر مشاركته فى بطولة العالم التى تقام بكازاخستان فى الفترة من 12 إلى 18 سبتمبر الجارى .

 

 

وتسبب التأخير فى اجراءات حجز تذاكر الطيران الاقتصادى، إلى عدم توافر طيران يتناسب مع امكانيات الاتحاد ، فمما استدعاه إلى اللجوء الى حجز تذاكر بيزنس لحل الأزمة .

 

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وتخلف محمد مصطفى عن السفر مع المنتخب بسبب إصابته فى الكتف، أثناء مشاركته فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب.

 

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فيما تضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من خالد فزاع، سامي أمين، عمرو رضا، مدرب فرج عبد الرازق، وعلى مستوى البنات تشارك سمر حمزة ، وفيما يخص الرومانية فيلعب هيثم فهمي، محمد إبراهيم كيشو، عبداللطيف منيع، حسن حسن، والمدرب حسام مصطفى.

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