الزمالك وبيراميدز .. ميتشو يراقب ديسابر قبل نهائي كأس مصر...

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جدة - عمرو شويل الزمالك وبيراميدز فى نهائي كأس مصرأعطى الصربى ميتشو، المدير الفنى لفريق الزمالك، تعلمات مشددة لأفراد جهازه المعاون، لتحضير جميع مباريات بيراميدز تحت قيادة الفرنسى سبستيان ديسابر، قبل المباراة المرتقبة بين الناديين فى نهائي كأس مصر يوم الأحد المقبل.
الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز تسيطر على الأجواء بميت عقبةويسعى ميتشو لمعرفة أكبر قدر ممكن من المعلومات عن فريق بيراميدز قبل نهائي كأس مصر، خاصة بعد تولي ديسابر المسئولية الفنية، فى الفترة الأخيرة، لاكتشاف مدى تطور أداء الفريق تحت قيادة المدرب الفرنسي وتحديد طريقة اللعب الأنسب لمواجهته.
وقاد ديسابر فريق بيراميدز منذ مباراتى إيتول الكونغولى ذهابًا وايابًا فى الكونفدرالية الأفريقية، ثم نجح فى إقصاء النادي الأهلى من كأس مصر فى دور الـ 16 بالفوز بهدف نظيف، ثم تخطى حرس الحدود فى ربع النهائى وبتروجت فى نصف النهائى، ليتأهل لمواجهة الزمالك فى النهائى.
الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز وطلب خاص من ميتشو
وطلب ميتشو من جهازه المعاون بالزمالك، دراسة مباريات بيراميدز الأخيرة، تحت قيادة ديسابر، لتحديد بعض النقاط الهامة بالنسبة للمدرب الصربي وهى طريقة لعب المدرب الفرنسي خاصة فيما يخص التحول من الدفاع إلى الهجوم، وكذلك تحديد العناصر التى يعتمد عليها بالتشكيلة الأساسية، ومعرفة نقاط القوة والضعف لدى المنافس.
الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز ومشوار التأهل
قبل مباراة الزمالك وبيراميدز، تأهل الأبيض إلى نهائى بطولة كأس مصر، بعد فوزه على فريق مركز شباب منيه سمنود بهدف دون رد، فى إطار منافسات دور الـ32 من المسابقة، ثم تخطى عقبة الإنتاج الحربى والفوز عليه بهدفين دون رد فى دور الـ16، وأخيرًا الفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد، أحرز عبد الله جمعة، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد برج العرب، ضمن منافسات دور ربع النهائى من البطولة المحلية وأخيراً فوزه على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف فى نصف النهائى.
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