شكرا لقرائتكم الزمالك وبيراميدز .. ميتشو يراقب ديسابر قبل نهائي كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك وبيراميدز فى نهائي كأس مصر أعطى الصربى ميتشو، المدير الفنى لفريق الزمالك، تعلمات مشددة لأفراد جهازه المعاون، لتحضير جميع مباريات بيراميدز تحت قيادة الفرنسى سبستيان ديسابر، قبل المباراة المرتقبة بين الناديين فى نهائي كأس مصر يوم الأحد المقبل.

الزمالك وبيراميدز الزمالك وبيراميدز تسيطر على الأجواء بميت عقبة ويسعى ميتشو لمعرفة أكبر قدر ممكن من المعلومات عن فريق بيراميدز قبل نهائي كأس مصر، خاصة بعد تولي ديسابر المسئولية الفنية، فى الفترة الأخيرة، لاكتشاف مدى تطور أداء الفريق تحت قيادة المدرب الفرنسي وتحديد طريقة اللعب الأنسب لمواجهته. ويسعى ميتشو لمعرفة أكبر قدر ممكن من المعلومات عن فريق بيراميدز قبل نهائي كأس مصر، خاصة بعد تولي ديسابر المسئولية الفنية، فى الفترة الأخيرة، لاكتشاف مدى تطور أداء الفريق تحت قيادة المدرب الفرنسي وتحديد طريقة اللعب الأنسب لمواجهته.

وقاد ديسابر فريق بيراميدز منذ مباراتى إيتول الكونغولى ذهابًا وايابًا فى الكونفدرالية الأفريقية، ثم نجح فى إقصاء النادي الأهلى من كأس مصر فى دور الـ 16 بالفوز بهدف نظيف، ثم تخطى حرس الحدود فى ربع النهائى وبتروجت فى نصف النهائى، ليتأهل لمواجهة الزمالك فى النهائى.